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İsveç değişmiyor! Koalisyon ortağı Sol Parti PKK paçavrası ile poz verdi jet tepki

İsveç değişmiyor! Koalisyon ortağı Sol Parti PKK paçavrası ile poz verdi jet tepki

NATO'ya girebilmek için Türkiye'yi güçlükle ikna eden İsveç, Ankara'nın istediği suçlulardan ilkini iade etmeye hazırlanırken, ülkenin koalisyon ortağı Sol Parti'den bazı isimler PKK paçavrası ile poz verdi. Ülkenin başbakanı Andersson, duruma hemen tepki gösterdi.

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Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmeye başlamasıyla birlikte Finlandiya ile birlikte NATO’ya girmek için çalışmalara hız veren İsveç’in bu sürecini Türkiye bazı gerekçelerle engellemişti.

İsveç’in terör örgütlerine destek verdiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan haftalarca iki ülkenin üyeliğini veto etmişti.

Fakat Temmuz ayında İspanya’nın başkenti Madrid’de gerçekleşen NATO Liderler Zirvesi’nde dikkat çekici bir gelişme yaşanmıştı. Dört saat süren zorlu müzakereler sonucunda Türkiye heyeti ikna edilmiş ve iki ülkenin NATO üyeliğine yeşil ışık yakılmıştı.

Sol Partili isimler paçavrayla poz verdi
Bu süreçte İsveç’te bazı siyasetçiler Türkiye karşıtı bir tutum sergilerken, geçen hafta ülkede terör örgütü PKK ve uzantılarının paçavralarıyla poz veren koalisyon ortağı Sol Parti’den isimler ülkede gerilimi üst seviyeye taşıdı.

Başbakan rahatsız oldu
İsveç Başbakanı Magdalena Andersson, terör örgütü PKK ve uzantıları YPJ’nin bayrağını taşıyan Sol Parti’den vekiller Daniel Riazat, Momodou Malcolm Jallow ve Lorena Delgado Varas’ın fotoğrafını eleştirdi.

Sol Parti’nin hükümette olmasından dolayı rahatsız olduğunu dile getiren Andersson’a yanıt ise Sol Parti lideri Nooshi Dadgostar’dan geldi. Afronbladet’e konuşan Dadgostar, “Benim yaptığım ya da yapmamalarını istediğim bir şey değil. Bu konuyu üçüyle konuşabilirsiniz, benim hiçbir ilgim yok olaylarla” dedi. Sol Parti, ise Andersson’u suçladı.

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