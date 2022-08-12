Yüzde 14 büyüdü 'Süper Ay' görenleri hayran bıraktı işte o fotoğraflar...
2022 yılının son 'Süper Ay'ı dünyanın birçok noktasından görüldü. İşte hayran bırakan 'Süper Ay' görüntüleri...
Ayın dünyaya en yakın konumda olduğu ve normalden daha parlak gözlemlenen ‘Süper Ay', Hakkari Yüksekova ilçesinde de görüntülendi.
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Türkiye'de net görülen ‘Süper Ay', ilçede vatandaşlar tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu görüntü kayıt altına alındı.
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2022 yılının son 'Süper Ay'ı, New York'un aşağı Manhattan bölgesinde güzel görüntüler oluşturdu.
İşte 'Süper Ay'dan objektife yansıyanlar...
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