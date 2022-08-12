Yüzde 14 büyüdü 'Süper Ay' görenleri hayran bıraktı işte o fotoğraflar...

Türkiye'de net görülen ‘Süper Ay', ilçede vatandaşlar tarafından büyük bir hayranlıkla izlendi. Normalden yüzde 14'e kadar daha büyük gözlemlenebilen ve yüzde 30 daha parlak görülen Süper Ay'ın tüm parlaklığı ve görkemiyle oluşturduğu görüntü kayıt altına alındı.