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İslami Dayanışma Oyunları'na Abdurrahman Dilipak da Cübbeli Ahmet Hoca da çok kızdı: Adnan hoca mutlu oldu

İslami Dayanışma Oyunları'na Abdurrahman Dilipak da Cübbeli Ahmet Hoca da çok kızdı: Adnan hoca mutlu oldu

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda kadın sporcuların giysileri eleştiri oklarını çekti. Abdurrahman Dilipak "Adnan Hoca mutlu oldu" diyerek tepki gösterirken Cübbeli Ahmet Hoca da "İslami" isminin kaldırılmasını istedi.

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Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları eleştirilerin hedefi oldu. Kadınların da bulunduğu müsabakalarda açık giyinilmesine tepki yağdı "İslami" isminin kaldırılması savunuldu.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 56 ülkeden 4 bin 200 sporcunun katıldığı, Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nın açılışı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla görsel şölen eşliğinde gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "5. İslami Dayanışma Oyunları başlatıyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun " diyerek oyunları resmi olarak başlattı.

Kadın sporcuların giysilerine tepki yağdı
Milli atlet Tuğba Danışmaz'ın uzun atlamada gümüş madalya aldığı anları paylaşan Abdurrahman Dilipak "Adnan Hoca mutlu olmuştur. ÇYDD, ADD mutlu olmuştur" diyerek tepkisini dile getirdi.Sosyal medya hesabından şunları söyledi:

"Adnan hoca mutlu olmuştur. Hayırlı Cumalar diyeceğim de. Zaten o da bağrına yazmış: "Danışmaz". Milli gurumuz.!? Çağdaş, Modern Türk kadını. ÇYDD, ADD bu işten mutlu olmuştur. "AK Parti içindeki FETÖ'nün zihniyet ikizi AKP'liler de", ama onlar da bu kadarını düşünememişlerdi.

Bir teklifim var! Bari madalya ve belgelere ""İslami Dayanışma Oyunları" adını yazmayın, bu isim altında internette bu fotografları yayınlamayın, bir utancı "onur" diye geleceğe belge olarak taşımayın. Kendinize yazık edersiniz.

Yanlışın neresinden dönülürse orası kardır. Yalnış başladı, yanlış devam ediyor, yanlış bitecek ve etkisi daha uzun zaman devam edecek ve tartışılmaya devam edecek. Yazık! Sonunda Kendim ettim kendim buldum diyecekler."

Cübbeli Ahmet Hoca da tepki gösterdi

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na Medeniyet Vakfı ve Cübbeli Ahmet'ten tepki geldi. Vakıf tarafından, "İslami Dayanışma Oyunları Ne Kadar İslami" başlığıyla yayınlanan açıklamada, "İslami olarak isimlendirilen organizasyonun İslami hassasiyetlere uygun olmasını bekleriz." ifadeleri yer aldı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü ise, "İslam Dayanışma Oyunları tabelası altında çıplak kıyafetlerle dans etmek İslam'a hakarettir. Yetkililerden ricamız, en azından tabeladan çıkarılması için gayret gösterilmelidir" yorumunu yaptı.

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