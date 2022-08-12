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Tele 1'in patronu Merdan Yanardağ itiraf etti: CHP ile hizmet anlaşmaları var karşılığında bedel alıyoruz

Tele 1'in patronu Merdan Yanardağ itiraf etti: CHP ile hizmet anlaşmaları var karşılığında bedel alıyoruz

Tele 1'in sahibi Merdan Yanardağ, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'nin "Halk TV, Tele 1, KRT, CHP’den ve İYİ Parti’den her ay düzenli maaş alıyor" iddiasını kabul etti. Partilerle yaptığımız hizmet anlaşmaları olduğunu söyleyen Yanardağ, "Buralardan elde ettiğimiz gelirler ise masraflarımızın yüzde 1’i bile değil." dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ile Tele 1'in patronu gazeteci Merdan Yanardağ arasındaki polemikte 'para' iddiaları gündem oldu.

Yanardağ'ın İnce'yi hedef alan "Siz tükenmiş bitmiş bir siyasetçisiniz" sözlerinin ardından tansiyon yükseldi. İnce'nin 'CHP ve İYİ Parti'den para aldı' iddialarına Yanardağ, sahibi olduğu kanalda canlı yayına çıkarak yanıt verdi.

2018 yılındaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerine gönderme yapan Yanardağ, "Muharrem İnce diye, bu halkı yüzüstü bırakmış, seçim geçesi ne yaşadığını, halkın önüne çıkmama gerekçesini açıklayamamış, o gecenin hesabını verememiş biri var" ifadelerini kullandı.

"Partilerle yaptığımız hizmet anlaşmaları var"
Yanardağ konuşmasına şöyle devam etti:
"Tele1, Halk TV ve KRT; Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti’den düzenli olarak her ay para alıyormuş. İddiası bu. Bir kere Tele1 ve diğer kanalların gelirleri reklam ve sponsorluk gelirleridir. Biz bazı hizmet satış anlaşmaları da yapıyoruz. Bunların arasında siyasi partiler de var. Demokratik siyasetin içinde yer alan muhalif partiler bunlar. İktidar partilerini reddediyoruz. Dolayısıyla da CHP ile de zaman zaman yaptığımız hizmet anlaşmaları var. Mitingini yayınladığımızda bunun karşılığında bir bedel alıyoruz. Bunlar da faturalı. Resmi kayıtlar içinde. Sayıştay’ın denetlediği işler. Tele1 dört kere mali soruşturma geçirdi ve tümünde de aklanarak çıktı. Buralardan elde ettiğimiz gelirler ise masraflarımızın yüzde 1’i bile değil. Tele1 genel olarak izleyenlerinin desteğiyle ayakta kalan bir kanal. O nedenle dünyanın en şeffaf finansman modeline sahip bir kanal. Havuz medyası var. Senin havuz medyasına bir lafın var mı senin."

"Sen mangırsın mangır"

Muharrem İnce ile Merdan Yanardağ arasında ne olmuştu?
Tele1'in sahibi gazeteci Merdan Yanardağ geçtiğimiz günlerdeki bir açıklamasında, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'yi hedef alarak, "Siz tükenmiş bitmiş bir siyasetçisiniz. Buruşuk bir peçete gibi sizi bir kenara attı bu sistem." demişti.

200 lirayla örnek vermişti
Yanardağ'ın sözlerine çektiği bir videoyla yanıt veren Muharrem İnce ise eline 200 TL alarak "Merdan Yanardağ denilen bir zat var, bu zat kendine gazeteci diyor. Bir tweet atmış demiş ki, 'Bu sistem Muharrem İnce'yi buruşturup attı.' Yenilen bir adam bir miktar buruşur bu doğru. Bakın bu 200 lira, buruşmamış hali. Bu 2018'den önceki Muharrem İnce. Buruşturduk bunu, yenildi. Değerine bakıyorum yine 200 lira. Sokakta yine karşılığı var. Hafif bir ütüye ihtiyacı var, yine 200 lira. Merdan Yanardağ sen mangırsın mangır. Sen ne ütü tutarsın, ne buruşursun. Tamam ben buruştum diyelim, millet yine ütüler düzeliriz." demişti.

Muharrem İnce: Sende şeref varsa yemin et bakalım almadığına
Muharrem İnce daha sonra ise Yanardağ'ın, CHP ve İYİ Parti'den para aldığını da öne sürmüştü. İnce "Sana bir soru: CHP'den ayda kaç para alıyorsun kanala? İYİ Parti'den kaç para alıyorsun? Ben şerefimin üzerine yemin ederim ki her ay aylık alıyorsun. Sende şeref varsa yemin et bakalım almadığına. Ya da alıyorsan kaç para alıyorsun uyanık. Önce bunu açıkla, tetikçiliği bırak." şeklinde konuşmuştu.

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