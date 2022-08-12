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Vatandaş neye uğradığını şaşırdı! Zonguldak'ta ATM sokağa para saçtı!

Vatandaş neye uğradığını şaşırdı! Zonguldak'ta ATM sokağa para saçtı!

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde ATM'nin hazinesi çekemediği kapasitesinin üzerindeki para sokağa saçıldı.

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Vatandaşı şaşkına çeviren olay dün gece saatlerinde ilçenin İstasyon Mahallesi'nde bulunan şehirlerarası otobüs terminalinde meydana geldi. İddialara göre, bir bankanın ATM’sine kapasitesinden fazla para yükleyen vatandaş, paraları tamamen yüklediğini sanıp ATM başından ayrıldı.


Kapasite fazlası paraları hazneye çekemeyen ATM, paraları geri bıraktı. Paralar ise ATM önüne saçıldı. Yerlere paranın saçıldığını gören vatandaşlar durumu polisi arayarak bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri ATM'den yere saçılan paraları toplayarak ilgili birimlere haber verdi. Olayla ilgili tutanak tutuldu.

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