Temel Karamollaoğlu'ndan Suriyeli mültecilerle ilgili açıklama

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin geri gönderilmesiyle ilgili "En azından Esad'la oturup konuşmak bu süreci hızlandırır" dedi.

Abone ol

Siyasi partilerin 2023 seçimlerine hazırlıkları devam ediyor. Seçimlere birlikte girmesi beklenen CHP, İyi Parti, Saadet Partisi, Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi'nin gündemi Suriyelilerin gönderilme meselesi oldu.

Kamuoyunda sıkça yer alan Millet İttifakı'nın ana gündemi olan Suriyelilerin gönderilme çalışmalarıyla ilgili son açıklama Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan geldi.

Halk TV'ye konuk olan Karamollaoğlu, Suriyeli krizinin çözümü için Esad'la oturup konuşmanın faydalı olacağını söyledi.

"Esad'la oturup konuşmak süreci hızlandırır"

"Suriye'yle irtibat kurmadan bu problemin çözülmesi mümkün değil" diyen Karamollaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz zaten bu çatışmalar hızlanmadan önce, bildiğiniz gibi Suriye'ye gittik, Esad'la konuştuk, kendisini de dinledik, fikir ve düşüncelerimizi aktardık. Bu diyaloğun yeniden başlamasına ihtiyaç olduğunu da defalarca söyledik ama maalesef durum öyle bir noktaya geldi ki, bundan sonra bunun düzelmesi kolay değil. Ama en azından Esad'la oturup konuşmak bu süreci hızlandırır.

Çünkü şu andaki en önemli konu Türkiye'deki Suriyelilerin tekrar Suriye'ye dönmeleri için ortamın hazırlanmasıdır. "