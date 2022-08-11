Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarını heyecanlandıran paylaşım: Gözler Resmi Gazete'ye çevrildi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından sağlık çalışanlarını yakından ilgilinediren bir paylaşımda bulundu. Sağlık çalışanlarının beklediği özlük haklarında iyileştirmeyi kapsayan düzenlemenin yakında Resmi Gazate'de yayımlanarak yürürlüğe gireceğini vurgulayan Koca, "Carpe Diem. Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." dedi.

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Bakan Koca, sağlık çalışanlarının beklediği özlük haklarındaki düzenlemeye ilişkin paylaşım yaptı. Koca, yönetmeliğin hazır olduğu kısa süre içinde yürürlüğe gireceğine vurgu yaptı.

Resmi Gazete'yi işaret etti

Paylaşımına "Carpe Diem" (Anı yaşa) notunu düşen Koca, "Beklediğin anı yaşa. Yönetmeliğin yayınına az kaldı." ifadelerini kullandı. Daha sonra yeni bir paylaşım yapan Koca, "Resmi Gazete'nin sağlık çalışanlarının beklentisini bu kadar iyi ifade eden bir başka sayısı belki de olmamıştı." Sizden önce okuyanlar böyle diyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca tarih vermişti

Koca, "Taslak ilgili kurumların görüşlerine açıldı. Yakında yayınlanarak 15 Ağustos'ta devreye girecek. Hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyeti ile sorunlar daha kolay çözülecek." demişti.

"Çözülemeyecek sorunumuz yok"

Bakan Koca daha önce "Sağlıkta çözülemeyecek sorunumuz yok. Çareleri ya uygulamaya konuldu veya konulmak üzeredir. Sağlık çalışanlarımız son 2,5 yılın ağır şartlarında yıprandı. Yapılan iyileştirmeler 15 Ağustos'ta herkes için gözle görülür hale gelecek. Sizler için de üstümüze düşeni hızla yapıyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.