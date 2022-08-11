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Almanya'da facia! İki hız treni çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

Almanya'da facia! İki hız treni çarpıştı: Çok sayıda yaralı var

ALMANYA'nın Bavyera eyaletinde bulunan Legoland eğlence parkında 2 hız treninin çarpışması sonucu 2'si ağır 34 kişi yaralandı.

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Almanya'nın güneyindeki Bavyera eyaletinde bulunan Günzburg kentindeki Legoland eğlence parkında korkunç bir kaza yaşandı. İki hız treninin çarpıştığı kazada 2'si ağır olmak üzere toplam 34 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çıkan yangına olay yerine sevk edilen 3 helikopter ve kurtarma ekipleri tarafından müdahale edildi. Kazanın nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Almanya'nın Klotten bölgesinde geçtiğimiz hafta 1 kadın hız treninden düşerek hayatını kaybetmişti.

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