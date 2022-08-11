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Örgüt adına bombalı eylem yapacaktı! İstanbul’da yakalanan PKK’lı Mehdi Mıhçı tutuklandı

Örgüt adına bombalı eylem yapacaktı! İstanbul’da yakalanan PKK’lı Mehdi Mıhçı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan, terör örgütü PKK-KCK üyesi ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlileri, PKK-KCK silahlı terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten örgüt mensuplarının İran-Irak-Suriye sınırları üzerinden ülkeye giriş yapabileceği, akabinde sansasyonel nitelikli eylem arayışında olabilecekleri istihbaratına yönelik çalışma başlatmıştı.

PKK/KCK terör örgütünce talimat verilmesi halinde eylemsel faaliyet konularında örgüt adına inisiyatif alarak sansasyonel nitelikte eylem yapabileceği değerlendirilen sözde özel kuvvetler yapılanması içerisinde faaliyet göstermekteyken sınır hattından illegal geçiş yaparak İstanbul’a gelerek eylem hazırlığında olduğu tespit edilen ‘Seydo Botan Gever’ kod adlı Mehdi Mıhçı ve beraberindeki 3 terörist yakalanarak gözaltına alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehdi Mıhçı, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bakan Soylu yakanlandığını duyurmuştu!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Murat Karayılan'ın talimatıyla İran üzerinden Türkiye’ye geçen, PKK’nın sözde özel kuvvetlerine mensup, bomba eğitimi veren, İstanbul’da eylem yapmak ve yaptırmak üzere gelen Seydo Botan Gever kod adlı Mehdi Mıhçı, başarılı bir operasyonla sahte kimlikle İstanbul’da yakalandı." ifadelerini kullandı.

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