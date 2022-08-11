Şamil Tayyar resti çekti! Çocuğu üzerine yemin etsin, siyaseti bırakırım

AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep'te orman işletme şefi Ümran Pınar'ın görevden alınmasıyla ilgisi olmadığını söyledi. Ümran Pınar'ın, "Belediye Başkanı beni Şamil tayyar ile tehdit etti" iddiasını hatırlatan Tayyar, "Çocuğu üzerine yemin ederek konuşsun, diyalog bundan farklıysa MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım." dedi.

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AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, Gaziantep'te orman işletme şefi Ümran Pınar'ın görevden alınmasıyla ilgisi olmadığını söyledi. Tayyar, "Ümran Pınar, çocuğu üzerine yemin ederek konuşsun, diyalog bundan farklıysa MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım" dedi.

Tayyar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Görevi değiştirilen İslahiye Orman Şefi Ümran Pınar, Başkan Vural’ın kendisini benimle tehdit ettiğini söylemiş. Bir anda kendimi tarafı olmadığım bir mevzunun ortasında buldum. Yazıp çizen gazeteciler de arayıp sormadı. Çünkü bildikleri cevap işlerine gelmiyordu. Ümran Pınar, 14 Haziran’da arayıp söz konusu iddiayı anlattı, ilçeden ayrılmak istediğini söyledi. Mevzudan bu şekilde haberdar oldum. Özetle dedim ki; beni kimse aramadı, ilk defa sizden duyuyorum. Haklı olduğunuzu düşünüyorsanız sonuna gidin. Kimse size zarar veremez. Ümran Pınar, bunun üzerine teşekkür etti ama ısrarla ayrılmak istediğini söyledi. ‘Dilekçe verip gideceğim’ dedi. ‘Ben nasıl yardımcı olabilirim?’ diye sorduğumda ‘Doğuya göndermesinler’ cevabını verdi." ifadesini kullandı. Tayyar şunları kaydetti:

"Sözüm netti; ne böyle bir irade var ne de buna izin veririz. Ümran Pınar, çocuğu üzerine yemin ederek konuşsun, diyalog bundan farklıysa MKYK üyeliği ve siyaseti bırakırım. Görevden alma kararını basından öğrendim.

- Başkanı aradım, ‘benim girişimim olmadı’ dedi. Yetinmedim. Orman bölge ve il müdürlerini aradım, ‘başkanın bir talebi oldu mu?’ diye sordum, ‘hayır’ dediler. ‘Niye görevden aldınız’ dediğimde cevapları ‘kurum içi tasarruf’ oldu.

- Bu arada taş ocağının yeri makilik/kayalık, kesmek isteseniz bile tek bir ağaç yok. Başkan Vural, ‘kesilmiş tek ağaç gösterin görevi bırakırım’ diyor. Belediyenin taş ocağı ruhsatı var, ihtilaflı yer Karayolları’nın, onunla ilgili de Orman’ın tutanağı var. Özetle böyle.