BIST 2.866
DOLAR 17,96
EURO 18,56
ALTIN 1.035,39
HABER /  DÜNYA

İsveç Türkiye'ye iade etme kararı aldı! İade olmamak için din bile değiştirmiş

İsveç Türkiye'ye iade etme kararı aldı! İade olmamak için din bile değiştirmiş

İsveç'in Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı bir kişiyi iade etme kararı aldığı bildirildi.

Abone ol

Ülkenin devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, Türkiye'nin dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aradığı 35 yaşındaki bir kişinin Türkiye'ye iade edilmesine karar verdiği belirtildi.

Yargıtayın kararını değerlendiren İsveç Adalet ve İçişleri Bakanı Morgan Johansson, bunun rutin bir durum olduğuna işaret etti.

2011 yılından beri İsveç'te yaşayan ve bu süre içinde sığınma başvurusu da bulunan kişinin, dolandırıcılıktan Türkiye'de 14 yıl hapis cezası bulunduğu kaydedildi.

Söz konusu kişinin Türkiye'ye iade edilmemek için din değiştirerek Hristiyanlığa geçtiği öne sürüldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Türk askeri Kosova'nın doğusunda devriye gezdi
Türk askeri Kosova'nın doğusunda devriye gezdi
Slovacko Fenerbahçe (CANLI YAYIN)
Slovacko Fenerbahçe (CANLI YAYIN)
Duy Beni Ayşe kimdir, gerçekte kim oynuyor? Gökçe Güneş Doğrusöz dizileri
Duy Beni Ayşe kimdir, gerçekte kim oynuyor? Gökçe Güneş Doğrusöz dizileri
Brezilya'da falcıların yatağından çıktı! Değerini duyan inanamıyor
Brezilya'da falcıların yatağından çıktı! Değerini duyan inanamıyor
Binlerce mağdur insan var! 0850'li hatlar olağan şüpheli haline geldi
Binlerce mağdur insan var! 0850'li hatlar olağan şüpheli haline geldi
Bursa'da fabrikada feci olay! İşçiler fenalaştı acı haber geldi
Bursa'da fabrikada feci olay! İşçiler fenalaştı acı haber geldi
Avrupa kıtası kuraklık yüzünden ekonomik sıkıntıya düşebilir
Avrupa kıtası kuraklık yüzünden ekonomik sıkıntıya düşebilir
Babacan’ın canlı yayınında ‘Erdoğan’ sloganları Denizli'de tansiyon yükseldi
Babacan’ın canlı yayınında ‘Erdoğan’ sloganları Denizli'de tansiyon yükseldi
Bakanlıktan fahiş fiyat operasyonu: Bin 172 firmaya fahiş fiyat cezası kesildi
Bakanlıktan fahiş fiyat operasyonu: Bin 172 firmaya fahiş fiyat cezası kesildi
Utku Çoşkun kimdir, kaç yaşında Duy Beni Ozan Utku Coşkun dizileri
Utku Çoşkun kimdir, kaç yaşında Duy Beni Ozan Utku Coşkun dizileri