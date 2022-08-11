Sürücüler dikkat! FSM'de asfalt yenileme çalışması Karayolları tarihi duyurdu

Karayolları Genel Müdürlüğü, 13 Ağustos gece yarısı Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde asfalt yenileme çalışması yapılacağını duyurdu. Çalışmanın 14 Ağustos saat 10:00'da sona ereceği paylaşıldı.Abone ol
Karayolları Genel Müdürlüğü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün Edirne istikametinde asfalt yenileme çalışması yapılacağını duyurdu.
Edirne istikameti tek şeride düşecek
13 Ağustos 2022 tarihinde gece saat 24:00'te başlayacak çalışma 14 Ağustos 2022 günü sabah saat 10.00'da tamamlanacak. Trafiğin Edirne istikametinde tek şeride düşeceği belirtildi.
Karayolları'nın o açıklaması:
Edirne istikametinde gerçekleştirilecek olan çalışmalar, 13 Ağustos 2022 tarihinde gece saat 24:00'te başlayacak; 14 Ağustos 2022 günü sabah saat 10.00'da tamamlanacaktır. Çalışma sürecinde, trafik kuzey yönünde (Edirne istikameti) tek şeride düşürülecek; sağdaki iki şeritte 25 mm'lik taş mastik asfalt tabakası kazınıp yeni asfalt serimi saat 05:00'te tamamlanacaktır.
Asfaltın soğuması süresince trafik 2 şeride çıkarılacaktır. Soğuma tamamlandıktan sonra şerit çizgileri çizilerek, saat 10:00'da köprü, 4 şerit olarak yeniden trafiğe açılacaktır."