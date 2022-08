Nagehan Alçı, Fazıl Say'a ateş püskürdü! Erdoğan ile olan fotoğrafını hatırlattı

Nagehan Alçı, Ekrem İmamoğlu ile röportaj yapmasının ardından Fazıl Say'ın hedefinde olmasının ardından açtı ağzını yumdu gözünü. Fazıl Say'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğü zamanı hatırlatan Alçı, "Fazıl Say işte politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan." dedi.

Haber Türk yazarı Nagehan Alçı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendisine röportaj vermesine tepki gösteren piyanist Fazıl Say'a ilişkin olarak, "Maalesef Fazıl Say, Ekrem İmamoğlu ile yaptığımız Karadeniz seyahatinden beri kontrolsüz ve agresif tavırlarına devam ediyor. Beni bahane ederek sürekli İmamoğlu’na saldırıyor." değerlendirmesini yaptı.

Alçı, geçen yıl CHP'den istifa edip Memleket Partisi'ne katılan, bu yıl da Memleket Partisi'nden istifa eden ve AK Parti'ye geçeceği konuşulan bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi'yle Fazıl Say'ın aynı 'zihniyette' olduklarını belirtti. Alçı, "Linci Çelebi başlattı, Fazıl Say gibiler de aslında onun kuyruğuna takıldılar" görüşünü savundu.

"Say’ın bana olan takıntısını geçtim ama Ekrem İmamoğlu’na karşı bitmek bilmez saldırıları alenen vicdansızlık bence"

Alçı yazısında, "Biliyorsunuz geçen hafta AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve Sayın Tevfik Göksu beni 'İstanbul’un kayıp 1000 günü' toplantısına davet ettiler. Hem Göksu hem Kabaktepe ile o toplantıda görüştüm. İmamoğlu dönemiyle ilgili tespitlerini dinledim. Hazırladıkları raporu inceledim. Ve onların İmamoğlu’na yönelik tenkitlerini bu köşe yazdım. Sonrasında da AK Parti’nin iddialarını tek tek Sayın Ekrem İmamoğlu’na sordum. Ekrem Bey’in cevaplarını da burada yazdım. Yani gazeteciliğin gereğini yaptım. Bu nedenle, yani gazeteciliğin gereğini yaptığım için hem ben hem Sayın İmamoğlu Fazıl Say’ın saldırılarına maruz kaldık. Hadi Say’ın bana olan takıntısını geçtim ama Ekrem İmamoğlu’na karşı bitmek bilmez saldırıları alenen vicdansızlık bence." yorumunu yaptı.

"Linci Çelebi başlattı, Fazıl Say gibiler de aslında onun kuyruğuna takıldılar"

Alçı şu ifadeleri kullandı:

"Karadeniz seyahati olayında hem bana hem de Sayın İmamoğlu’na sosyal medya lincini örgütleyen baş aktör Teğmen Mehmet Ali Çelebi’ydi. Dikkatle incelenince açıkça görülüyor. Linci Çelebi başlattı. Fazıl Say gibiler de aslında onun kuyruğuna takıldılar.

"Mehmet Ali Çelebi zihniyetinde olanlardan biri de Fazıl Say"

Mehmet Ali Çelebi zihniyetinde olanlardan biri de Fazıl Say. İdeolojik söylemlerini karşılaştırın, Say ile Çelebi yüzde 90 oranında aynı siyasi düşünceye sahip. Sadece Mehmet Ali Çelebi daha şuurlu ve tutarlı.

Say yüzde 90 Çelebi ile aynı ideolojik yapıya sahip olmakla beraber tweet'lerinde bir yandan Canan Kaftancıoğlu gibi özgürlükçü sosyalizm arayışında olup 40 senedir her türlü resmi devlet ideolojisinin karşısında olan bir kadını över, hatta İstanbul seçimini İmamoğlu’nun değil Kaftancıoğlu’nun kazandığını söyler, sonra da Ekrem İmamoğlu’nun asla aday olmaması gerektiğini ileri sürüp 2023 Cumhurbaşkanı adaylarından biri olarak Ersan Şen’in ismini zikreder!

"Fazıl Say işte politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan"

Fazıl Say işte politik ve entelektüel açıdan bu kadar şuursuz bir insan. Başarılı bir piyanist olması ayrı, bu yazdıkları ancak ortaokul seviyesinde trollerin yazdıklarıyla kıyaslanabilir."