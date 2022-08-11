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Risk priminde 1,5 yılın en uzun düşüşü

Risk priminde 1,5 yılın en uzun düşüşü

Türkiye'nin risk primi Şubat 2021'den bu yana en uzun düşüşünü kaydetti.

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Türkiye kredi temerrüt takasları aralıksız düşüşünü yedinci güne taşırken Mayıs’tan bu yana en düşük seviyeye indi.

Dolar cinsi devlet tahvillerinde ralli sürerken Dolar/TL 18’in altında dar bant hareketini sürdürüyor.

Küresel piyasalarda azalan enflasyon endişeleri risk iştahını olumlu etkilerlen 5 yıllık CDS 12 baz puan düşüşle 663 seviyesine inerken 10 yıllık eurobond getirisi yüzde 9,4 seviyesine geriledi.

Bloomberg Dolar Endeksi yüzde 0,2 düşüşle 1.257’den işlem görüyor. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 1 baz puan düşüşle yüzde 2,77’de.

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