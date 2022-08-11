Milli Eğitim Bakanı Özer "2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacak" diyerek duyurdu

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacağını bildirdi. Bakan Özer, "Yardımcı kaynaklar da öğrencilerimizin kullanımına hazır şekilde ücretsiz olarak kendilerine teslim edilecek." dedi.

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Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya geldi. Valiliği ziyaret eden Bakan Özer milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Özer, dün itibarıyla yardımcı kaynakların da tüm illere gönderilmeye başlandığını belirterek, "Dolayısıyla 2022-2023 eğitim öğretim yılının başlangıcında bir ilk yaşanacak. Sadece ücretsiz ders kitapları öğrencilerin masasında olmayacak, aynı zamanda yardımcı kaynaklar da öğrencilerimizin kullanımına hazır şekilde ücretsiz olarak kendilerine teslim edilecek." dedi.

Özer, eğitim yılının hazırlıklarını çok erken başlattıklarını ve okulların tüm ihtiyaçlarını karşılamak için sahada olduklarını belirtti.