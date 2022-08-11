Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.Abone ol
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2'nci haftasında karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. 2'nci haftanın açılış maçı olan Trabzonspor - Atakaş Hatayspor mücadelesine Abdulkadir Bitigen atandı.
Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Bitexen Giresunspor maçında ise Kadir Sağlam görev yapacak.
Beşiktaş'ın Alanyaspor karşılaşmasına Yasin Kol atanırken, Kasımpaşa- Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.
Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:
YARIN:
21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor ABDULKADİR BİTİGEN
13 AĞUSTOS CUMARTESİ:
19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor SUAT ARSLANBOĞA
21.45 Galatasaray - Bitexen Giresunspor KADİR SAĞLAM
21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor MERT GÜZENGE
14 AĞUSTOS PAZAR:
19.15 HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor ÇAĞDAŞ ALTAY
19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ
21.45 Alanyaspor - Beşiktaş YASİN KOL
15 AĞUSTOS PAZARTESİ:
19.15 Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir SARPER BARIŞ SAKA
21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe METE KALKAVAN