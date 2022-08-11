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Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

Spor Toto Süper Lig'de 2'nci hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu.

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 2'nci haftasında karşılaşmalarda görev yapacak hakemleri açıkladı. 2'nci haftanın açılış maçı olan Trabzonspor - Atakaş Hatayspor mücadelesine Abdulkadir Bitigen atandı.

Cumartesi günü oynanacak olan Galatasaray- Bitexen Giresunspor maçında ise Kadir Sağlam görev yapacak.

Beşiktaş'ın Alanyaspor karşılaşmasına Yasin Kol atanırken, Kasımpaşa- Fenerbahçe maçında Mete Kalkavan düdük çalacak.

Haftanın programı ve görev alacak hakemler şöyle:

YARIN:

21.00 Trabzonspor - Atakaş Hatayspor ABDULKADİR BİTİGEN

13 AĞUSTOS CUMARTESİ:

19.15 Yukatel Kayserispor - İstanbulspor  SUAT ARSLANBOĞA

21.45 Galatasaray - Bitexen Giresunspor KADİR SAĞLAM

21.45 Adana Demirspor - Demir Grup Sivasspor MERT GÜZENGE

14 AĞUSTOS PAZAR:

19.15 HangiKredi Ümraniyespor - Fraport TAV Antalyaspor ÇAĞDAŞ ALTAY

19.15 Gaziantep FK - MKE Ankaragücü  MUSTAFA KÜRŞAD FİLİZ

21.45 Alanyaspor - Beşiktaş YASİN KOL

15 AĞUSTOS PAZARTESİ:

19.15 Arabam.com Konyaspor - Medipol Başakşehir SARPER BARIŞ SAKA

21.45 Kasımpaşa - Fenerbahçe METE KALKAVAN

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