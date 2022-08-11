Emekli promosyonu haczedilebilir mi? Kredi çeken emekliye bankadan engel!

Bankaların kredi çeken emeklinin maaşını başka bankaya taşımasına engel olması emeklilerin tepkisini çekti. Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu, bankaların böyle bir hakkı olmadığına dikkat çekti. Ancak gecikmeli borçlarda ise farklı bir uygulama var.

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Emeklilere bankalar tarafından verilen promosyon gündemde. Ancak bazı emekliler, bankalara başvurduğu halde promosyon alamıyor. Gerekçe hesaba bloke konulması. Peki bankalar emeklinin promosyonuna el koyabilir mi? CNN Türk'e konuşan Tüketici Başvuru Merkezi Başkanı Aydın Ağaoğlu dikkat çeken noktaları açıkladı.

Son günlerde bankaların emeklilere verdikleri promosyonlar gündemde ancak pak çok emekli promosyon hakkı olduğu halde promosyonunu alamıyor. Pek çok kişi ise promosyonuna neden kavuşamadığını dahi bilmiyor.

Promosyon kesintisinin bir numaralı sebebi ise emeklinin borcu nedeniyle banka tarafından uygulanan haciz.

Kimi bankalar ise kredi çeken emeklinin promosyonuna teminat adı altında el koyuyor. İşte bu durumda ise hak iddia etme sırası emekliye geliyor.

Ağaoğlu "Emeklilerin en büyük sıkıntısı alamaması, ya da benden kredi çektin diyerek başka bankaya götürmesine izin verilmiyor. Emekli maaşı haczedilemez ama söz konusu olan ek ödeme. Ek ödemeler kesintiye tabi tutulabiliyor. " dedi.

Kredi çekilen bankanın maaş taşınmasına engel olunması için de Ağaoğlu "Emekli maaş aldığı bankadan kredi çekti diye başka yere çekmesine engel olunamaz. Şayet takibe düşmemişse promosyonunu ödemiyorum diyemez." dedi.