Sevgilisine pırlanta yüzük alan gence iade şoku! Çektiği video başını yaktı

İSTANBUL'da ünlü bir işletmeden sevgilisine pırlanta yüzük alan genç, 1 gün sonra iade etmek istedi. İddiaya göre işletme, gence sadece yüzüğün yarı fiyatını iade edebileceğini söyledi. Bunun üzerine olayla ilgili video çekip yayınlayan genç daha kötü bir durumla karşı karşıya kaldı.

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İstanbul’da yaşayan Kıvanç Barlas (33), geçen mart ayında kız arkadaşına Cevahir Alışveriş Merkezi’ndeki Zen Pırlanta’dan yüzük aldı. İddiasına göre satın alma işlemi esnasında da mağaza görevlilerine, kız arkadaşının yüzüğü beğenmemesi durumunda iade veya değişim hakkının olup olmadığını sordu ve ‘14 gün içine iade hakkınız var’ yanıtını aldı.

"Yarısını iade edebiliriz"

Barlas, aldığı yüzüğü aynı gün kız arkadaşına hediye etti ancak kız arkadaşı yüzüğü beğenmedi. Barlas, bunun üzerine yüzüğü mağazaya iade etmek istedi. Mağaza görevlileri ise, yüzüğe ödenen 9 bin TL’nin sadece yarısını iade edebileceklerini belirttiler.

Bu teklifi kabul etmeyen Barlas, mağaza hakkında suç duyurusunda bulundu ve yaşadıklarını anlattığı bir videoyu sosyal medyada yayınladı. Bunun üzerinde Zen Pırlanta yetkilileri de Barlas’a çektiği video nedeniyle 100 bin TL’lik manevi tazminat davası açtı.

"Eski taşınızı getirin daha büyüğü ile değiştirelim"

İkinci kez Zen Pırlanta yetkilileri tarafından mağdur edildiğini söyleyen Barlas, konuyla ilgili Milliyet’e şunları söyledi: Yıllar önce aldığım pırlanta tek taşı verip, yeni bir yüzük almaya karar verdim. "Eski taşınızı getirin daha büyüğü ile değiştirelim" reklamı nedeniyle Zen Pırlanta’ya gittim. Eski yüzüğüme 4 bin TL değer biçtiler, yeni alacağım yüzükte 13 bin TL değerindeydi. 9 bin TL de kredi kartımdan çektirdim. Yüzüğü kız arkadaşıma alacağımı, beğenmemesi durumunda iade ya da değişim yapıp yapmayacağımı sordum. 14 gün geçmemişse sorunsuz bir şekilde iade edebileceğim bilgisini verdiler.

Yüzüğü kız arkadaşıma hediye ettiğimde de beğenmediğini söyledi. Kız arkadaşım pırlantaya meraklı olduğu için pırlantanın uluslarası geçerliliğinin olmadığını belirtti. Ben de yüzüğü aldığım mağazaya gidip paranın iade edilmesini talep etim. Ancak verdiğim tek taşı inkar ettiler.

Yaşadığım mağduriyeti kurumsal mail adresine de yazdım. Verilen yanıt, 14 gün geçmemesine rağmen yüzde 50 kayıpla iade aldıklarına yönelikti. Ama yüzüğü alırken ‘yüzde 50 kayıpla iade alınacağı’ bana söylenmedi. Suç duyurusunda bulundum. Yaptığım araştırmalar sonucu benzer şekilde mağdur edilen başka kişiler de olduğunu anladım.”

Öte yandan telefonla aranan Zen Pırlanta yetkilileri ise, açıklama yapmak istemediklerini belirtti.

Kaynak: Milliyet