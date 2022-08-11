BIST 2.853
DOLAR 17,96
EURO 18,58
ALTIN 1.032,93
HABER /  SAĞLIK

Karın ağrısını hafife almayın ölümden döndü! Sızıp iç organları sardı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Karın ağrısını hafife almayın ölümden döndü! Sızıp iç organları sardı

ŞANLIURFA'da karın ağrısı şikayetiyle hastaneye giden adamın kalın bağırsağının 3 santimetre delik olduğu ortaya çıktı. Acil ameliyata alınan hastanın sağlık durumu şimdi iyi.

Abone ol

Karın ağrısı şikayetiyle Şanlıurfa Balıklıgöl Devlet Hastanesi Acil Servisine giden Mahmut Korkmaz isimli şahsın muayenesinde kalın bağırsağında 3 santimetrelik delik olduğu ortaya çıktı.

Acil olarak ameliyata alınan şahsın karnında delikten sızan dışkıların iç organları sardığı ve hayati tehlike yaşadığı belirlendi.

Başarılı bir ameliyat geçiren şahıs, hastanede tedavi altına alındı. Doktorların yaklaşık 20 gün boyunca yakından ilgilendiği şahısın hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Çıkarılıp tekrar birbirine bağlandı
Hastaya başarılı bir ameliyat gerçekleştiren Balıklıgöl Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Ahmet Barış Dirim, riskli bir ameliyatı başarılı bir şekilde gerçekleştirdiklerini belirterek, “Yaklaşık 2 hafta önce şiddetli karın ağrısı nedeniyle sabah saatlerinde acil servisimize başvurdu. Yapılan muayenesinde ve tahlillerinde hastamızın mide, kalın bağırsak ya da ince bağırsaktan şüpheli bir delinme olabileceğini düşündük. Muayenesi klinik bulguları da uyumluydu. Sabah erken saatlerde hastamızı acil şartlarda ameliyata aldık. Ameliyat esnasında kalın bağırsağın çıkışına yakın bölgesi yaklaşık 3 santimlik bir delinmesi vardı. Karın içerisinde de buna bağlı bir dışkı, bulaşık kirlenme mevcuttu. Ameliyatımızda 4 saat sürdü. Kısmen kalın bağırsağın rezeksiyonu o kısmın çıkarılması ve tekrar kalın bağırsağın birbirine bağlanması ameliyatını gerçekleştirdik. Hastamızın şu anda yemesi içmesi yerinde. Takibine devam ediyoruz” dedi.

Ameliyat sonrası sağlığına kavuşan Mahmut Korkmaz ise, “Bende birden karın ağrısı oldu, acile geldim. Ameliyatım başarılı geçti. Allah razı olsun" diye konuştu.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Denizi olmayan Elazığ'a bravo! Alabalık üretiminde ihracat gelirine bakın
Foto Galeri Denizi olmayan Elazığ'a bravo! Alabalık üretiminde ihracat gelirine bakın Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Beşiktaş'a bomba transfer! Welinton'dan vazgeçtiler
Beşiktaş'a bomba transfer! Welinton'dan vazgeçtiler
Yerebatan Sarnıcı'na ziyaret akını
Yerebatan Sarnıcı'na ziyaret akını
11 Ağustos altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
11 Ağustos altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?
Mustafa Namlı kimdir, ne iş yapar Nur Tuğba Namlı eşi şirketi ne, nerenin sahibi?
Mustafa Namlı kimdir, ne iş yapar Nur Tuğba Namlı eşi şirketi ne, nerenin sahibi?
Merdan Yanardağ kimdir, aslen nereli? Muharrem İnce'ye ne dedi para iddiasına yanıt
Merdan Yanardağ kimdir, aslen nereli? Muharrem İnce'ye ne dedi para iddiasına yanıt
Aman dikkat! İki ilde denize girmek yasaklandı
Aman dikkat! İki ilde denize girmek yasaklandı
Parazit filmiyle dikkatleri çeken Güney Kore'nin bodrum daireleri için yeni karar
Parazit filmiyle dikkatleri çeken Güney Kore'nin bodrum daireleri için yeni karar
DGS sonuçları açıklandı mı 2022 DGS sonuçlarına nereden bakılır?
DGS sonuçları açıklandı mı 2022 DGS sonuçlarına nereden bakılır?
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Suriye'nin kuzeyinde 6 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
AK Parti MKYK 'da gündeme geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Araştırıp çözün vatandaş mağdur edilmesin
AK Parti MKYK 'da gündeme geldi! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Araştırıp çözün vatandaş mağdur edilmesin