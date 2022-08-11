Denizi olmayan Elazığ'a bravo! Alabalık üretiminde ihracat gelirine bakın

Yıllık 25 bin ton üretim

Elazığ'ın alabalık üretiminde iç sularda ilk sırada yer aldığını aktaran Tarım ve Orman il Müdürü Ali Kılıç, "Elazığ iç su ürünleri yetiştiriciliği bakımından önemli bir potansiyele sahip bir şehrimizdir. Yaklaşık 68 bin hektarlık bir yüzey alanında su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurulu 167 tesisimiz var. Bu tesislerin kurulu kapasiteleri bakımından her geçen gün artıyor. Şuanda mevcut kapasitemiz 37 bin ton ve yıllık üretimimiz 25 bin ton olarak gerçekleşti." dedi.