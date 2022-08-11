Denizi olmayan Elazığ'a bravo! Alabalık üretiminde ihracat gelirine bakın
ELAZIĞ, 167 aktif işletme ile iç sularda en fazla alabalık üreten iller arasında 1’inci sırada yer alıyor. Başta Japonya olmak üzere Rusya, Hollanda, Almanya ve 25 Avrupa ülkesine alabalık ihraç ediliyor.
Alabalık üretiminde Türkiye'de ilk sırada yer alan Elazığ'ın Keban ve Karakaya barajlarında hem üretim hem de istihdam her geçen gün artıyor.
Keban ve Karakaya Baraj Gölü kıyılarında kurulan 167 işletmede alabalık üretimi yıllık 25 bin tona ulaşırken, bu balıkların bir kısmı iç piyasada tüketiliyor bir diğer kısmı da Rusya, Japonya ve Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.
Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Kılıç, balık üretimindeki artışla birlikte kentin ve ülkenin ekonomisine ciddi katma değer kattıklarını belirtti.
Yıllık 25 bin ton üretim
Elazığ'ın alabalık üretiminde iç sularda ilk sırada yer aldığını aktaran Tarım ve Orman il Müdürü Ali Kılıç, "Elazığ iç su ürünleri yetiştiriciliği bakımından önemli bir potansiyele sahip bir şehrimizdir. Yaklaşık 68 bin hektarlık bir yüzey alanında su ürünleri yetiştiricilik tesisi kurulu 167 tesisimiz var. Bu tesislerin kurulu kapasiteleri bakımından her geçen gün artıyor. Şuanda mevcut kapasitemiz 37 bin ton ve yıllık üretimimiz 25 bin ton olarak gerçekleşti." dedi.