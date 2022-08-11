Beşiktaş'a bomba transfer! Welinton'dan vazgeçtiler

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta stoper bölgesi için Koray Günter transferinde sona geldi.

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Beşiktaş, takımdan ayrılması an meselesi olan Brezilyalı stoper Welinton'ın yerine Koray Günter'i transfer etmek için harekete geçti.

Kartal, Serie A ekiplerinden Hellas Verona ile mukavelesi 1 sene sonra bitecek 27 yaşındaki futbolcu için görüşmeler sürüyor. Sportif direktör Ceyhun Kazancı ilk teması gerçekleştirirken, oyuncunun menajeri Ersin Akan'ın transfer için İtalyan ekibinden kolaylık istediği belirtildi.

Verona'nın ise 1.5 milyon Euro bonservis bedeli talep ettiği öğrenilirken, pazarlıklarda sona gelindiği ve ifade edildi.