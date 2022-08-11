11 Ağustos altın fiyatları! Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu?

Dün, ons fiyatı ve dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı günü 1.029,9 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne yatay seyirle başlamasının ardından 1.030 lira seviyesinde işlem görüyor.

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Altının gram fiyatı 1.030 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.690 lira, Cumhuriyet altını da 6.902 liradan satılıyor.

Dün 1.792,3 dolar ile son bir ayın en yüksek seviyesini test etmesinin ardından düşüşe geçen altının ons fiyatı, bugün de düşüş eğilimini sürdürerek önceki kapanışının altında 1.787,5 dolardan işlem görüyor.

Analistler, dün beklentilerin altında gelen enflasyon verisi sonrası ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ultra şahin para politikalarında gevşemeye gideceği beklentisiyle yükselen altın fiyatlarının, Fed yetkililerinin şahin açıklamalarına devam etmesiyle düşüşe geçtiğini bildirdi.