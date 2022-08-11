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Bakan Dönmez'den Akkuyu ile ilgili flaş açıklama! Kendi gazımızı kullanacağımız tarihi açıkladı

Bakan Dönmez'den Akkuyu ile ilgili flaş açıklama! Kendi gazımızı kullanacağımız tarihi açıkladı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, enerjide Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Türkiye'nin kendi gazını kullanmasıyla ilgili merak edilenleri yanıtladı.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz'de keşfedilen doğal gazla ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "2023'ün ilk çeyreğinde, mart ayı içinde inşallah bu gazı karada yakmış olacağız." dedi.

AAtölye'de Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olan Bakan Dönmez, gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Dönmez, Abdülhamid Han sondaj gemisine gerçekleştirilen canlı bağlantıda çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Abdülhamid Han sondaj gemisinin Karadeniz'de 45-60 gün çalışma süresinin olacağını dile getiren Dönmez, "Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız." diye konuştu.

Akkuyu NGS'deki son durumla ilgili açıklama yapan Fatih Dönmez, "Proje takviminde bir aksamaya müsaade edemeyiz.Biz tabii bu tip tek taraflı işlemlerin birtakım idari, mali, hukuki yansımaları olabilir. Dolayısıyla proje takvimini de etkileyebilir proje takvimini de etkileyebilir. O açıdan girişimlerimizi devam ettiriyoruz" dedi.

Açıklamalarından satır başları:
-Akdeniz'de 45-60 günlük süremiz var. Bu sürede sondajımızı tamamlayacağız. Keşif bulursak milletimizle müjdeyi paylaşacağız.

-Karadeniz'in 2200 metre altında bir enerji üssü kuruyoruz. 120 kilometrelik derin deniz boru döşeme işlemi tamamladı. 50 kilometrelik kısım kaldı. 2023'ün mart ayı içinde inşallah Karadeniz gazını karada yakmış olacağız.

-Tedarikçiler sevkiyat planına uyduğunda doğal gazda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını rahatlıkla söyleyebilirim.

-(Doğal gaz ödemelerinde ruble ile ticaret) Bu konu liderler arasında da teyit edildi. Transferlerde Türk lirasını da konuşuyoruz.

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