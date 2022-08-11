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Murat Kurum'dan bin 196 konut açıklaması: son aşamaya geldik

Murat Kurum'dan bin 196 konut açıklaması: son aşamaya geldik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şu anda Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın’da sağlıklı, güvenli bin 196 konut ve yöresel mimariye uygun köy evlerimizin inşasında artık son aşamaya geldik. Etaplar halinde konutlarımızı yeni sahiplerine teslim edeceğiz” dedi.

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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, geçen yıl 11 Ağustos’ta Batı Karadeniz’i etkisi altına alan sel felaketinin yıldönümünde yayınladığı mesajında; Kastamonu, Bartın ve Sinop’ta yaşamını yitirenlere rahmet dileyerek yakınlarına başsağlığı dileğinde bulundu.

Tarihte görülmemiş bir sel felaketinin yaşandığını söyleyen Bakan Kurum, mesajında şunları ifade etti:
"82 canımızı toprağa verdik. Üzerinden tam bir yıl geçmiş olmasına rağmen yaşadığımız acı, yüreklerimizde hala ilk günkü gibi taze. Sel felaketi nedeniyle vefat eden tüm kardeşlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet, yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyorum. Ülkemizde sıklığı ve şiddeti artan tüm afetlerde olduğu gibi Kastamonu’daki sel felaketinin ilk anından itibaren devletimiz ve milletimiz bir oldu, beraber oldu. İlk andan itibaren milletimiz için seferber olduk. Kardeşlerimizin acılarını paylaştık. Afetzede vatandaşlarımızın en ufak bir mağduriyet dahi yaşamamaları için kira, eşya ve taşınma yardımlarımızı yaptık. Arama kurtarma, yardım, hasar tespit ve proje çalışmalarımızı olabilecek en hızlı sürede tamamladık.’’

"Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz”
Afetten zarar gören tüm illerde vatandaşların yeni yuvalarına kavuştuğunu belirten Bakan Kurum mesajına şöyle devam etti:
"Yavrularımızın zihninden o acı görüntüleri siliyoruz. Şimdi, şehirlerimizde yeni bir hayat başlıyor. Şu anda Kastamonu Bozkurt, Sinop Ayancık ve Bartın’da sağlıklı ve güvenli bin 196 konut ve yöresel mimariye uygun köy evlerimizin inşasında artık son aşamaya geldik. Etaplar halinde konutlarımızı yeni sahiplerine teslim edeceğiz. Yeni Bozkurt için inşa ettiğimiz meydanımızın hemen yanındaki yeni ticaret alanımızda ilk dükkanlar açıldı, diğer dükkanlara dair çalışmalarımız sürüyor. Sanayi esnafımız da büyük zarar görmüştü. Onlar için de selde hasar gören tüm sanayi sitelerini yeniledik. Kastamonu, Abana ve Bozkurt’ta selde hasar gören tüm sanayi sitelerinin inşaatını tamamladık. Kardeşlerimizi yeni dükkanlarına kavuşturuyoruz. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz. Evlatlarımızın mutlu, sağlıklı, güvenli yarınları için tüm imkanlarımızı seferber etmeyi en büyük vazifemiz olarak görmeyi sürdüreceğiz; gece gündüz demeden çalışacağız. Bir kez daha; yaşadığımız tüm afetlerde yitirdiğimiz canlarımıza; Allah'tan rahmet diliyorum. Rabbim cennet vatanımızı ve bu aziz milleti her türlü afetten muhafaza eylesin.’’

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