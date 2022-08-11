Bolu'da yaşandı! Cezaevi hükümlüsü 45 bin TL tazminat alacak

BOLU'da Deniz Şah isimli cezaevi hükümlüsü gardiyanlardan şiddet gördüğünü iddia etti. Anayasa Mahkemesine kadar gelinen süreçte flaş bir karar çıktı. Mahkeme, kötü muamele yasağının ihlal edildiğine ve gardiyanların tekrar soruşturulması gerektiği kararıyla mahkuma 45 bin TL tazminat ödenmesine hükmetti.

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Bolu’da cezaevinde tutuklu bulunan Deniz Şah, kendi anlatımına göre, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) odasından dönerken oturma eylemi yapmak istedi bu yüzden gardiyanların fiziksel şiddetine maruz kaldı.

3 Nisan 2018 günü yaşanan olayda yüzü ve vücuduna çok sayıda darbe aldı, koridorda sürüklendi. Olayın ardından muayene olmak istemesine rağmen kurum doktoruna görünme talebi de reddedildi.

İddiasına göre, ertesi gün ziyaretine gelen ailesi ve avukatı da yüzündeki ve vücudundaki yaralanma izlerini gördü. Başsavcılığa verdiği şikayet dilekçesinde kamera görüntülerinin izlenmesi ve Adli Tıp Kurumu’na sevkini istedi ancak kovuşturmaya yer yoktur kararı çıktı.

Deniz Şah’ın başvurduğu Yüksek Mahkeme şu tespit ve değerlendirmelerde bulundu:

Başvurucu, yaralanmasının tespiti amacıyla hakkında sağlık raporu alınmasını talep etmiş ancak Başsavcılık bu yönde bir işlem yapmamıştır. Soruşturmanın hukuki olduğu kadar fiili olarak tarafsız ve bağımsızlığının sağlanmış olmasını gerektirir. Somut olayda şikayet edilen infaz koruma memurlarının savunmalarının aynı kurum içindeki başka infaz koruma memurlarınca veya amirlerince alındığı, kamera görüntülerinin yine infaz kurumu personelince izlenerek tutanak düzenlendiği görülmüştür.