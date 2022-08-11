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Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması! Zamanlama manidar

Galatasaray'dan Erden Timur açıklaması! Zamanlama manidar

Galatasaray Kulübü, Erden Timur ile ilgili çıkan bazı haberlere yönelik açıklama yayınladı. 'Zorunlu açıklama' başlığıyla yayınlanan duyuruda "Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır." ifadelerine yer verildi.

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Galatasaray Kulübü, Başkan Vekili Erden Timur hakkında açıklama yayınladı.

'Zorunlu açıklama' başlığıyla yayınlanan duyuruda şu ifadeler kullanıldı.

"Galatasaray Sportif A.Ş Başkan Vekilimiz Sayın Erden Timur hakkında bazı yayın mecralarında yapılan karalama amaçlı, maksatlı ve hiçbir gerçeklik payı olmayan haberleri (!) şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Zamanlaması son derece manidar olan bu saldırıların altında yatan gerçeğin; 23. Şampiyonluk yolundaki kararlılığımızdan duyulan korku ve endişe olduğu aşikardır."

"Galatasaray Spor Kulübü; Başkanından yönetimine, teknik heyetinden futbolcularına, taraftarından tüm camiasına kadar bir bütündür. Bu vesileyle bir kez daha hatırlatmak isteriz ki; bu tür manipülatif haber ve yorumlar bizleri birbirimize daha da fazla kenetler ve Galatasaray kenetlendiği zaman önünde hiçbir güç duramaz."

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