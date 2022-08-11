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Tuzla TEM otoyolunda feci kaza! Uzuvları koptu ölen kişi trans birey çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tuzla TEM otoyolunda feci kaza! Uzuvları koptu ölen kişi trans birey çıktı

TUZLA TEM Otoyolu’nda gece saatlerinde meydana gelen feci kazada, karşıdan karşıya geçmek isteyen yaya, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Feci kaza gece saat 02.00 sıralarında TEM Otoyolu Tuzla Mevkii İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ali T. kontrolündeki 34 NA 660 plakalı beyaz renkteki otomobil, yoldan karşıya geçmeye çalışan kimliği belirsiz şahsa çarptı.

Sürücü Ali T. hafif şekilde yaralanırken, çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen yaya, uzuvları koparak feci şekilde can verdi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Trans birey çıktı
Ekiplerin olay yerinde yaptığı inceleme sonucu hayatını kaybeden kimliği belirsiz kişinin trans birey olduğu ortaya çıktı.

Kazada feci şekilde can veren yayanın kimliği belirlenmek üzere parmak izleri alındı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikameti uzun süre trafiğe kapatıldı. Oluşan trafiği ekipler yanyol üzerinden sağladı. Hayatını kaybeden şahıs ekiplerin çalışmasının ardından Adli Tıpa götürüldü. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

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