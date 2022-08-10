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Meteoroloji gün ve saat verdi: 5 il için 'turuncu' kodlu uyarı!

Meteoroloji gün ve saat verdi: 5 il için 'turuncu' kodlu uyarı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Düzce’nin de bulunduğu 5 il için turuncu 2 il için sarı uyarı yaptı. Yarın (11 Ağustos) sabah ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiği açıklandı.

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Meteoroloji’den yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre yarın (11 Ağustos) sabah ilk saatlerden itibaren Batı Karadeniz’de görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, Bartın çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), Düzce ve Zonguldak çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 üzeri) olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalar için vatandaşların dikkatli olması istendi" denildi.

Öte yandan İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce ve Zonguldak için turuncu uyarı yapılırken, Yalova ve Bartın için ise sarı uyarı yapıldı.

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