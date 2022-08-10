Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ticarette ve savunma sanayiinde işbirliği mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor ile kritik anlaşmaların imza töreni sonrasında ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Erdoğan savunma sanayiinde ve ticarette işbirliğine vurgu yaparken, "İkili ticaret hacmimiz geçen sene 2.3 milyar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz." dedi.

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Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna-Rusya arasındaki arabuluculuk rolünü takdirle karşıladığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Bir kez de sizlerin huzurunda kendilerine hoş geldiniz diyorum. Sayın Pahor 15 Temmuz darbe girişimin ardından Türkiye'yi ziyaret eden ilk AB üyesi ülkesi olmuştur. Kendilerine samimi dostlukları ve destekleri için bir kez daha teşekkür ediyorum.

Bu sene Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 33. yıldönümünü kutluyoruz. İşbirliğimizin ekonomi, ticaret, sanayi, bilim teknoloji ulaştırma başta olmak üzere hemen her alanda gelişmesinden dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik.

İkili ticaret hacmimiz geçen sene 2.3 milyar seviyesine ulaştı. Gerçek potansiyelimizi tam yansıtmayan bu rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.

İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayi alanında atacağımız pek çok adım olduğu kanaatindeyim.

Şirketlerimizin karşılıklı olarak yatırımlarını artırmasını teşvik ediyoruz. Değerli dostumla Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelerde görüş alışverişinde bulunduk.

Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklıkta gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılımı dahil pek çok alanda güçleneceğine inanıyorum. Lübliyana Camii ve İslam Kültür Merkezi'nin 2022 yılında faaliyete geçmesinden memnuniyet duyuyoruz.

Sovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor

Cumhurbaşkanı Pahor, konuşmasında şu açıklamalarda bulundu:

Saygıdeğer Cumhurbaşkanı sevgili dostum, öncelikle bu nazik cümleleriniz teşekkür etmek isterim. Bu resmi ziyarette bu güzel ülkenizde gerçekten çok güzel ağırlandık.

Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim: Bu 18. görüşmemiz. Bu noktada Başbakan sıfatlarıyla pek çok hedefimiz vardı. Ticaretin 1 milyara artırılmasını hedefliyorduk. Bu rakam neredeyse 2 katına ulaştı ve hedeflerimizin üzerine çıktı.

Ekonomik ve siyasi işbirliğimizin güçlenmesi için çalışmalara devam edeceğiz. Slovenya'da Türk müteahhit şirketlerinin yaptıkları için teşekkür ediyoruz. Hem zamanında hem de yüksek standartlarda çalışmalar yapmaktadırlar.

Gerçekten mükemmel ilişkilerimiz oldu Türkiye ile Slovenya halkının büyük çoğunluğu gerçekten Türkiye ile olan ilişkimizi ve işbirliğimizi çok olumlu bir şekilde değerlendiriyor.

Ukrayna teşekkürü

Çok açık bir şekilde Ukrayna savaşının sonuçlarından bahsettik. Türk ve küresel kamuoyuna... Slovenya, Erdoğan ve Türkiye'nin Ukrayna-Rusya arasındaki arabuluculuk rolünü takdir etmektedir. Masum kişilerin acı çekmemesi, barışı tesis etmek için arabuluculuk söz konusu.

Eylül sonunda BMGK'da bir araya gelmeye karar geldik. Balkan ülkeleri ziyaretleri söz konusu 12 Eylül'de. Saygıdeğer Cumhurbaşkanının batı Balkan ülkelerine değer verdiğini biliyoruz. Bunun için teşekkür ediyorum. Buradaki zorlulukları da fırsatları da biliyoruz.

Beklenenden uzun sürerse savaş, buradaki tansiyon Batı Balkanlar'a da inebilir. Bu bölge barışı, güvenliği ve refahı hak ediyor.

Her ikimizde pek çok konuda hemfikir olduk. Sonuç olarak saygıdeğer Cumhurbaşkanı bu bizim en son görüşmelerimizden biri. O yüzden diyaloğunuz için, dostluğunuz için bir kez daha teşekkür ederim.