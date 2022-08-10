CHP'den AK Parti'nin tepki yağdırdığı iddiaya açıklama! 119 yaşında ilk kez oy kullanacak kişi tespit ettik

CHP'den Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'YSK'nın elinde olmayan seçmen bilgisi elimizde' açıklaması sonrası AK Parti çevrelerinden gelen tepkilere açıklama geldi. CHP YSK'nın paylaştığı sistemi kontrol ettiklerini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu açıklama sonrası kurmaylarına talimat verdiği öne sürülmüştü.

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CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçmen listelerine ilişkin açıklaması konusunda "YSK seçmen listelerine ilişkin ham verileri hiçbir kalite testine tabi tutmadan partilerle paylaşıyor. Biz YSK’den gelen ham verileri kontrol ediyoruz, il ve ilçe örgütlerimizden gelen bilgilerle bu verilerin tutarlılığını test ediyoruz, elimizdeki bilgilerle zenginleştiriyoruz ve YSK'nin yanlışlarını düzeltiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Öztrak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, geçen hafta Irak’ın kuzeyinde süren operasyonda yaralanan ve dün gece hastanede şehit düşen Uzman Onbaşı Mustafa Demir’e Allah’tan rahmet, Türk milletine ve ailesine sabırlar diledi.

"Sözde Türkiye Ekonomi Modeli başlamadan bitti"

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, hükümetin "Türkiye Ekonomi Modeli"nin başlamadan bittiğini ileri sürerek "Paramız pul oldu. Enflasyon azdı. Şimdi de ekonomimiz yavaşlama sinyalleri veriyor. Milletimizin her kesimi gibi iş dünyamız da bu kifayetsiz kadrolar elinde ne yazık ki örs ile çekiç arasında sıkıştı. Her gün, her saat darbe üstüne darbe yiyor." dedi.

Haziranda "gerçek işsiz" sayısının 7 milyon 608 bin kişi olduğunu belirten Öztrak, bu rakamın dünyada 95 ülkenin nüfusundan fazla olduğunu söyledi.

Kur Korumalı Mevduat sistemini de eleştiren Öztrak, şunları kaydetti:

"Kur Korumalı Mevduat, mali disiplinin ve finansal istikrarın altına yerleştirilmiş bir atom bombasıdır. Muazzam ve başı sonu belirsiz bir koşullu yükümlülüktür. Açıkça soruyoruz, KKM hangi finansal istikrarı sağladı? 22 Aralık sabahı 12 lira olan dolar kuru 8 ay boyunca yükselmeye devam etti, bugün dolar 18 lira. Bu mu sizin finansal istikrardan anladığınız? Ancak Nebati Bakan KKM ile ilgili verileri karartıyor. 'TCMB kasasından KKM için ne kadar para çıktı?' hala açıklamıyor. Bunu milletten saklıyor. Bu ülkede finansal istikrardan finansal güvenden en son bahsedecek kişi Nebati Bakanın kendisidir. Nebati Bakan 24 Aralık 2021’de ne demişti? 'En kötü senaryoda bile, KKM’den Hazine’ye bir yük gelmiyor.' Peki, sonuç ne oldu? Kur Korumalı Mevduat için bütçeden birkaç ayda, 37 milyar 235 milyon lira çıktı. Bu işi tatlandırsın diye vazgeçtikleri, 10 milyar liralık vergi alacağı da cabası. Başka bir ülkede milletin sırtına böyle bir yükü bindiren Bakan, sokağa çıkamaz, o koltukta bir dakika dahi oturamaz. Tekrarlıyorum, KKM finansal istikrarın dibine konmuş bir bombadır."