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İstanbul'da 'turuncu' alarm! Vali Yerlikaya haritayı paylaşıp saati duyurdu AFAD SMS attı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İstanbul'da 'turuncu' alarm! Vali Yerlikaya haritayı paylaşıp saati duyurdu AFAD SMS attı

İSTANBUL'da yaşayanlar dikkat! Çok kuvvetli sağanak yağış geliyor. Vali Ali Yerlikaya da sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı ve saat vererek uyardı. Öte yandan Meteoroloji ve AKOM'dan da peş peşe uyarılar geliyor...

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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'da yarından itibaren kuvvetli sağanak yağış beklendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından İstanbul için turuncu uyarı paylaşımı yapan Vali Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, perşembe sabah saatlerinden itibaren İstanbul’da gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli, Anadolu Yakası'nda çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olalım."

AFAD'dan SMS'li uyarı yapıldı
Yağışa karşı bir uyarı da AFAD'dan geldi. Cep telefonlarına gönderilen SMS'te "İstanbul'da Perşembe ilk saatlerden itibaren çok kuvvetli yağış bekleniyor. Sel, yıldırım, dolu, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olun" denildi.

AKOM'dan yapılan açıklamada, “Yağışların Çarşamba günü içerisinde etkisini artırması, yağış anında kuvvetli rüzgarla beraber yer yer kuvvetli gök gürültülü sağanak yağmur bekleniyor” denildi. Ayrıca yağışlı havanın perşembe akşam saatlerine kadar etkili olabileceği de belirtildi.

Meteoroloji'nin sitesinde yer alan İstanbul için 5 günlük hava raporu

Meteoroloji'den uyarı: Ani sel, su baskını...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın sabah ilk saatlerden itibaren Marmara’nın doğusunda görülecek gök gürültülü sağanak yağışların, İstanbul ve Yalova çevrelerinde kuvvetli (21-50 kg/m2), İstanbul'un Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, çevrelerinde çok kuvvetli (51-75 kg/m2) ve yer yer şiddetli (75 kg/m2 ve üzeri) olması bekleniyor. MGM'den İstanbul için turuncu kodlu uyarı yapılırken, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kıyılarda hortum oluşma riski ve yağış anında kuvvetli rüzgâr gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır denildi. 

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