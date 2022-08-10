İstanbul'u sağanak yağış vurdu! Silivri'den gelen son görüntülere bakın

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan yapılan uyarıların ardından İstanbul'un bazı ilçelerden su baskını haberleri geliyor. Esenyurt'un ardından Silivri'de de kuvvetli sağanak etkili oldu.

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İstanbul Silivri'de etkili olan sağanak nedeniyle bazı yerleri su bastı.

Sağanak nedeniyle Piri Mehmet Paşa Mahallesi Şerif Sokak, rögarların tıkanması üzerine sular altında kaldı. Sokaktaki bazı iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bir otomobil de girdiği su birikintisinden çıkamadı.

Silivri Belediyesi ve İSKİ ekipleri suyu tahliye etmek için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, öğle saatlerine kadar devam etmesi beklenen gök gürültülü sağanak nedeniyle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de su baskını, yıldırım, ulaşımda aksama ve kuvvetli yağış konusunda vatandaşları uyarmıştı.