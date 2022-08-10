DSİ sonuçları bekçi alımı kura sonuç ekranı kazananların tam isim listesi

DSİ bekçi alımı başvuruları İŞKUR esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden 25 Temmuz tarihinde başlayıp, 29 Temmuz tarihinde sona ermişti. Bugün DSİ bekçi alımı başvuru sonuçları ise açıklandı. Peki DSİ bekçi alımı sonuçlarına nereden bakılır, sonuçlar nereden sorgulanır? DSİ bekçi alımı kura sonuçları 2022 Asıl ve yedek liste sıralı tam listesi

Abone ol

Devlet Su İşleri bünyesinde çalışmak için başvurularını 29 Temmuz tarihine kadar tamamlayan adaylar, kura sonuçlarının açıklanacağı tarihi beklemeye başladı. Peki DSİ bekçi alımı kura sonuçları açıklandı mı? İşte Devlet Su İşleri personel alımına ilişkin merak edilen soruların yanıtı...

DSİ bekçi alımı kura çekimi sonuçları:

Noter huzurundaki kura çekimi; 09.08.2022 tarihinde saat 10:00 da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Konferans Salonunda yapıldı. Kura çekimi DSİ Genel Müdürlüğünün resmi youtube kanalı üzerinden canlı yayınla yayınlandı.

Kura çekimi sonuçları, asıl ve yedek adaylara ilişkin listeler, atamaya ilişkin bilgi ve belgeler ile diğer her türlü duyurular Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü internet adresinde (www.dsi.gov.tr) ilan edilecek, bunun için adaylara herhangi bir yazılı tebligat yapılmayacak ve bu ilan tebligat yerine geçecektir.

DSİ BEKÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI LİSTESİ

İlan edilen kadrolara asıl aday olarak atamaya hak kazananların atamaya esas belgeleri Genel Müdürlüğümüzün ilgili birimi tarafından kontrol edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar ile atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ve yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olanların atama işlemleri yapılmayacak yerlerine sıralı yedek çağırılacaktır.

Noter kurası sonucu asıl olarak yerleştirme işlemi yapılanlardan süre içerisinde göreve başlamayanlar/feragat edenler (doğum, hastalık, askerlik vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanlar hariç); atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak göreve başlatılmayanlar; göreve başlatılıp da sonradan atama şartlarını taşımadığı anlaşılanlar; İşletme Toplu İş Sözleşmesinin 34 üncü maddesi gereğince dört aylık deneme süresi içerisinde sözleşmesi feshedilenler ile deneme süresinde sözleşmesini feshedenlerin yerine sıralı yedek çağrılacaktır.