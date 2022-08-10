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Bakan Vahit Kirişçi duyurdu sınav ertelendi: Gençler taleplerinize karşılıksız kalamazdık

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Vahit Kirişçi duyurdu sınav ertelendi: Gençler taleplerinize karşılıksız kalamazdık

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini bildirdi.

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Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.

Kirişci, paylaşımında şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum."

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