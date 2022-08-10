Bakan Vahit Kirişçi duyurdu sınav ertelendi: Gençler taleplerinize karşılıksız kalamazdık
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'nın ertelendiğini bildirdi.Abone ol
Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından, Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı'na ilişkin değerlendirmede bulundu.
Kirişci, paylaşımında şunları kaydetti:
"Sevgili gençler, yoğun taleplerinize karşılıksız kalamazdık. 17 Eylül'de yapılacak Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Sınavı ertelenmiştir. Yeni sınav takvimini en kısa sürede kamuoyuyla paylaşacağız. Hepinize başarılar diliyorum."