Kadıköy'de Cumhurbaşkanı'na küfür olayında gözaltına alınanlar arasında CHP'li ismin oğlu da var

Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde Kadıköy'de, alkol alan bir grubun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulunması ile ilgili olayda yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatı ile 2 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimler arasında CHP’li Meclis üyesinin oğlu Berkan Oral da bulunuyor.

Abone ol

Fenerbahçe- Ümraniyespor maçı öncesinde bir grup taraftar Kadıköy'de toplanarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik ağır hakaretlerde bulundu. Sosyal medyaya düşen küfürlü tezahüratlar çok sayıda vatandaşın tepkisini çekti. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcısı skandal tezahüratlarla ilgili harekete geçti. Başsavcı İsmail Uçar'ın talimatı üzerine, küfürlü tezahürat yapan şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Küfürlerin havada uçuştuğu o tezahüratlarda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da ağzı alınmayacak hakaretler edildi. Alkol alıp,

Cumhurbaşkanı Erdoğan için edep dışı sözlerle küfürlü tezahürat yapan taraftarlar, bir yandan da alkış tuttu.

Savcılık talimat verdi

Savcılık, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü'ne şüphelilerin tespit edilmesi için talimat verdi.

Kimlikleri tespit edildi

Kamera görüntülerinden tespit edilmesi çalışmaları sonucu iki kişinin kimlikleri tespit edildi.

İstanbul Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri CHP Meclis üyesi Ali Oral'ın oğlu Berkan Oral ve polis memuru olduğu belirtilen İ.C.'yi gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.