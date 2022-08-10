Bahis çetesinin akılalmaz 'genel müdür' tezgahı! Lüks araçları böyle sergilendi

Banka hesaplarında 1.5 milyar liralık para trafiği tespit edilen ve İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen operasyonlarla çökertilen 75 kişilik "Yasa Dışı Bahis" şebekesinden ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyeti'ne sergilendi. Şebeke üyelerinin kullandıkları dört aracın fiyatının 56 milyon lira olduğu öne sürüldü. Şebeke elebaşlarının "Yasa Dışı Bahis" yoluyla elde ettikleri paraları aklamak için şirketler kurarak kendilerini söz konusu şirketlere "Genel Müdür" yaptıkları ifade edildi.

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Operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. İnternet üzerinden organize bir şekilde "Yasa Dışı Bahis" oynatan ve paravan şirketler kurarak elde ettikleri haksız kazançları söz konusu şirketlere aktaran bir şebeke; İstanbul merkezli sekiz ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla çökertildi.

62 şebeke üyesi gözaltına alındı. Şebeke üyelerinin milyon dolarlık Rolls Royce, Maserati, Bentley ve BMW marka araçlarına el konuldu. Toplam fiyatları 56 milyon lira olan araçlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Rolls-Royce marka aracın bedelinin 25 milyon lira olduğu vurgulandı.

Özkan G.'nin liderliğini, Sezer T. ile Sezgin T.'nin ise elebaşılığını yaptığı ve sekiz aylık takiple çökertilen şebekenin bazı üyelerinin bölücü terör örgütü PKK ve terör örgütü MLKP Üyeliği'nden kayıtlarının bulunduğu iddia edildi. Şebeke lideri Özkan G. de yakalandı.

Banka hesaplarında İstanbul'dan Kuzey Makedonya'ya kadar uzanan 1.5 milyar lira para trafiği tespit edilen şebeke üyelerinin izlerini kaybettirmek ve polislere yakalanmamak için yabancı uyruklu kişilerin adına açılmış "Patates Hat" olarak adlandırılan telefon hatlarını kullandıkları ve sürekli olarak hat değişimi yaptıkları tespit edildi.

İstanbul, Ankara, Antalya, Bursa, Balıkesir, İzmir, Rize ve Mardin İlleri'nde baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda suç gelirlerinden elde edilmiş dört lüks araç, 13 ruhsatsız tabanca, 210 mermi, yasal geçerliliği olmayan "Polis Gazetesi" kimliği, hesap kayıtlarının tutulduğu bir ajanda, 145 bin 335 lira, yedi bin 677 dolar ve iki bin 855 euro, bir gaz bombası, 94 cep telefonu, bir çelik yelek, iki telsiz, 88 sim kart, 52 banka kartı, 17 bilgisayar ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. 75 kişilik şebekeden ele geçirilen suç unsurları İstanbul Emniyeti'nde sergilendi.

Şebeke içerisinde farklı şirketlerde ve kurumlarda görev yapan iki şirket ortağı, iki genel müdür, bir müşteri ilişkileri yöneticisi, iki kuyumcu, bir sigortacı, bir bilet satış elemanı, iki büro elemanı, iki satış sorumlusu, satış elemanı, konfeksiyon işçisi, bir özel güvenlik, bir müşteri hizmetleri görevlisi, iki iş makinesi operatörü, bir elektrik tesisat ustası, bir pazarlama müdürü, bir muhasebeci, bir barmen, iki kurye, bir bahçıvan ve bir tezgahtar da bulunuyor.

Kaynak: Sabah