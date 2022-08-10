Tekin Uğurlu'nun cesedi bulundu! Eşinden şok sözler: 'Kardeşim' diyordu öğrendik ki...
4.5 yıldır kayıp olan Galatasaray kongre üyesi Tekin Uğurlu'nun, Pendik'te boş araziye gömülmüş cesedi bulundu. Cinayete kurban gittiği ortaya çıkan Uğurlu'nun eşi konuştu. Katilin avukat ağabeyinin söylediği ise pes dedirtti.
Olay, geçtiğimiz günlerde Pendik’te meydana geldi. İddiaya göre, 44 yaşındaki 2 çocuk babası olan ve Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği (GSYİAD) üyesi olan Tekin Uğurlu, yaklaşık 5 yıl önce çocukluk arkadaşı M.K ile alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştı.
Tartışma sonrası Tekin Uğurlu, parasını almak için çocukluk arkadaşı M.K’nın çağırdığı yere gitti. Ardından Uğurlu’dan 5 yıldır haber alınamadı. Geçtiğimiz günlerde polis ekipleri, boş bir arazide gömülü olan erkek cesedinin olduğuna dair ihbar aldı.
Ceset ona ait çıktı: Bunun üzerine harekete geçen cinayet büro amirliği ekipleri, boş bir arazide gömülü halde olan cesedin kimlik tespiti yapılabilmesi için çalışmalar sonrası DNA örneğini Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin yaklaşık 5 yıl önce kaybolan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu’ya ait olduğu öğrenildi.
İşbirlikçileri de yakalandı: Uğurlu'yu öldürdüğü öğrenilen M.K. ve katil zanlısına yardım eden eşi D.K., babası B.K. ve annesi S.K. polis tarafında yakalandı.