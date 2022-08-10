Tekin Uğurlu'nun cesedi bulundu! Eşinden şok sözler: 'Kardeşim' diyordu öğrendik ki...

Ceset ona ait çıktı: Bunun üzerine harekete geçen cinayet büro amirliği ekipleri, boş bir arazide gömülü halde olan cesedin kimlik tespiti yapılabilmesi için çalışmalar sonrası DNA örneğini Adli Tıp Kurumu'na gönderdi. Yapılan incelemeler sonucunda cesedin yaklaşık 5 yıl önce kaybolan 44 yaşındaki 2 çocuk babası Tekin Uğurlu’ya ait olduğu öğrenildi.