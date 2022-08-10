Şamil Tayyar'dan Mehmet Ali Çelebi'ye zehir zemberek gönderme AK Parti'ye uyarı

CHP'den istifa edip Muharrem İnce'nin Memleket Partisi'n katılan eski Ergenekon sanığı Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddiaları konuşulurken AK Parti içinden ilk sert tepki geldi. AK Parti MKYK Üyesi Şamil Tayyar, Mehmet Ali Çelebi'ye vekillikten istifa çağrısı yapıp, AK Parti'yi de Çelebi konusunda uyardı.

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İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Partiye katılacağı haberiyle ilgili tartımalar sürüyor. AK Parti MKYK üyesi Şamil Tayyar, İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti'ye geçeceğine dair iddia hakkında dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Mehmet Ali Çelebi'ye 'istifa' çağrısı

Ergenekon sanığı Mehmet Ali Çelebi'nin isminin AK Parti ile anılmasından duyduğu rahatsızlığı gizlemeyen Şamil Tayyar herhangi bir milletvekilinin partisinden ayrıldıktan sonra milletvekilliğini bırakması gerektiğini belirterek "Bir vekil partisinden ayrılıyorsa vekilliği bırakmalıdır. Zira, oylar seçildiği partiye emanettir" dedi.

AK Parti'ye "gidene 'hain' deyip geleni kutsallaştırmayın' uyarısı

Tayyar böylece Mehmet Ali Çelebi'ye milletvekilliğinden istifa çağrısı yaparken AK Parti'yi de Çelebi konusunda uyardı. Tayyar, "Partiler ise gidene hain deyip geleni kutsallaştırırsa sivil siyaset zarar görür, güven azalır" ifadelerini kullandı.



İşte Şamil Tayyar'ın paylaşımı şu şekilde: "İsteyen istediği partiye geçebilir, nihai karar millete aittir. Lakin, bir vekil partisinden ayrılıyorsa vekilliği bırakmalıdır. Zira, oylar seçildiği partiye emanettir. Partiler ise gidene hain deyip geleni kutsallaştırırsa sivil siyaset zarar görür, güven azalır. Naçizane…"

Mehmet Ali Çelebi olayı nedir?

İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 29 Ocak 2021 tarihinde CHP'den istifa etmişti. Çelebi, CHP'de ayrıldıktan sonra Muharrem İnce'nin genel başkanlığını yaptığı Memleket Partisi'ne 17 Mayıs 2021 tarihinde katıldı ve 25 Şubat 2022 tarihinde ise Memleket Partisi'nden istifa etmişti. Son olarak Çelebi'nin AK Parti'ye katılacağı iddia edilmiş ve AK Parti aleyhine paylaşımlarını silmesi buna gerekçe yapılmıştı.