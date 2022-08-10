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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o iddiası için talimat! 'Bizdeki onlarda yok' demişti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'nun o iddiası için talimat! 'Bizdeki onlarda yok' demişti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Bizdeki bilgi YSK'da yok" diyerek YSK'dan daha fazla seçmen bilgisinin kendilerinde olduğunu açıklaması üzerine kurmaylarına talimat verdi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçmen listelerinin kendilerinde olduğu yönündeki açıklaması tartışıldı. Erdoğan’ın “Bu iddiaları araştırın. YSK da bunu araştırmalı” dediği belirtildi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre AK Parti kurmaylarının, Kemal Kılıçdaroğlu’nun iddialarının hukuki boyutuyla ilgili araştırma yaparak Erdoğan’a sunacağı öğrenildi.

Bu konuları iyi anlatın
Edinilen bilgilere Erdoğan toplantıda seçim tarihine kadar dört konunun vatandaşa anlatılması gerektiğini söyledi: “20 yıldır ülkemize kazandırdığımız asırlık eser ve hizmetleri anlatın. Enflasyon başta olmak üzere mevcut sıkıntıları çözecek programa, gerekli tecrübeye sahip siyasi kadrolara biz sahibiz. Küresel siyasi, ekonomik ve askeri krizlerin etkisini arttırdığı bir dönemde bunun üstesinden biz geliriz. Ülkemiz, kendimiz ve evlatlarımız için hayal ettiğimiz hedeflere sadece biz ulaşabiliriz. Şayet bunu başarırsak 2023’te sandıktan birinci çıkmamamız için bir sebep göremiyorum.

Çalışmalara başlayın
“Bundan sonra daha çok arazide olacağız. Daha çok çalışacağız. Artık seçim sathı mailine girmiş olduk. Milletvekili adayları üzerinde çalışma yapın. Alternatif isimler oluşturun.”

Enerji krizi yaşanmayacak
Toplantıda, Şanlıurfa’daki elektrik kesintisi de gündeme geldi. Erdoğan konunun ayrıntılarını öğrenmek için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’i toplantıya çağırıp, “Bunun mahiyetini araştırın. Yapılması gerekenleri yapın” talimatını verdi. Dönmez de Türkiye’nin Avrupa’daki gibi bir enerji krizi yaşamayacağını, çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Tüm Bakanlar katılacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bundan sonra yapılacak MKYK toplantılarına bütün bakanların katılması konusunda Talimat verdiği öğrenildi.

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