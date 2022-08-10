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Masterchef Fatma Nur kaç yaşında, kimdir Fatma Nur Uçar aslen nereli?

Masterchef Fatma Nur kaç yaşında, kimdir Fatma Nur Uçar aslen nereli?

Masterchef 2022'nin ana kadrosuna giren 8. isim en olaylı yarışmacı olan Fatma Nur Uçar oldu. Büşra ile girdiği ikili polemikle şimşekleri üzerine çeken Masterchef Fatma Nur'nun hayatı da merak edildi. Sushi ustası olan ve finalde yaptığı tabakla jüriyi etkileyen Masterchef Fatma Nur Uçar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında? Masterchef Fatma Nur instagram adresi nedir?

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Masterchef 2022'nin ana kadrosu giderek netleşmeye başladı. Masterchef 2022'nin ana kadrosuna giren 8. isim yaptığı sushi ile Fatma Nur Uçar oldu. Büşra ile girdiği polemikle seyirciyi ikiye bölen Fatma Nur Uçar'a hakkıyla girdi ve sırf reyting için ana kadroya alındı yorumları yapıldı. Peki , 23 yaşında ve mutfakta kendine güvendiğini her fırsatta dile getiriyor. Peki Fatma Nur Uçar kimdir kaç yaşında?

Fatma Nur Uçar ilk turda yaptığı Sushi yemeği ile şeflerden üç evet alan ve ikinci tura yükselen Fatma Nur ikinci turda üçlü elemede Alis ve İsmail'den daha iyi bir balık çorbası yaparak adını bir üst tura yazdırmıştı.

Fatma Nur Uçar 23 yaşında. 10 yaşından beri bu mesleğin içerisinde olduğunu söyleyen Uçar, Fethiye’de sushi şefi olarak çalışıyor.

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Masterchef ana kadrosuna Fatma Nur girdi seyirci reyting için değer mi dedi kazan kaldırdı!
Foto Galeri Masterchef ana kadrosuna Fatma Nur girdi seyirci reyting için değer mi dedi kazan kaldırdı! Galeriye Gözat
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