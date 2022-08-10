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Galatasaray'da işler tıkırında yıldız futbolcu için görüşmeler sürüyor

Galatasaray'da işler tıkırında yıldız futbolcu için görüşmeler sürüyor

Dursun Özbek yönetiminin göreve gelmesiyle birlikte transferde önemli adımlar atan sarı-kırmızılılar, son olarak Şilili yıldız futbolcu Alexis Sanchez'in transferi için görüşmeleri hızlandırdı.

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Mertens ve Torreira'nın aynı uçakla İstanbul'a getirilmesinin ardından transferde yıldız kovalamaya devam eden Aslan, Alexis Sanchez ile görüşüyor.

Galatasaray Kulübü Başkanvekili Erden Timur, Şilili oyuncu Alexis Sanchez için girişimlerde bulunduklarını açıkladı.

Galatasaray'ın gündemindeki isimlerden birisi olan Alexis Sanchez'le görüşmelerin devam ettiğini belirten Erden Timur şunları söyledi:

"Alexis Sanchez transferi için birkaç yemek daha yememiz gerekiyor. Ancak listede başka isimler de var. Birçok oyuncuyla görüşüyoruz. Bir pozisyon için bazen 6-7 oyuncuyla görüşüyoruz. Çok değerli bir oyuncu. Hepsiyle ilgili süreç devam ediyor."

Tecrübeli oyuncu Alexis Sanchez'in transferde Fransa Ligue 1 ekibi Marsilya daha önde görünüyor. Fransızların bu transferi kısa süre içerisinde bitirmesi bekleniyor

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