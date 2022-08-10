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Prof. Dr. Ceyhan'dan ürküten açıklama: Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz

Prof. Dr. Ceyhan'dan ürküten açıklama: Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, salgının başından beri en yüksek vaka döneminin yaşandığını belirterek, "Kovid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık" dedi.

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Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Twitter üzerinden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son durumla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Vaka sayılarının azalmasının sadece mevcut dalganın inişe geçtiğini gösterdiğini, aslında salgının bitmediğini vurgulayan Prof. Dr. Ceyhan, "Kovid-19 yataklı çocuk servisini artan vakalar nedeniyle yeniden açmak zorunda kaldık. Vatana ve millete hayırlı olsun..." diye yazdı. Prof. Dr. Ceyhan, şu ifadeleri kullandı:

-'Salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz' Bu yaşadığımız 5 dalgada da böyle oldu. Ancak hiç salgın kontrolünde çalışmamış her şeyi bilenlerin “salgının mevsiminin olmayacağını bile bilmeden, yanlış yönlendirmelerine de dayanarak, cehaletin alkışlarıyla önlemler kaldırıldı. Yetmedi, Kovid servisleri de kapatıldı.

-Oysa salgının başından beri en yüksek vaka dönemini yaşıyoruz. Salgını okey oyunu sanan ve google’da gördükleriyle kendini uzman sanan bir grup komşusunun hastalanmasına, ölmesine kahkaha atadursun (sahi, biz ne zaman böyle olduk?), inatla doğru yolu göstermeye devam edeceğiz.

-Devlet önlem almasa da siz maskeyle, mesafeyle kendinizi koruyun, aşınızı ihmal etmeyin

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