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Beşiktaşlı genç oyuncu Emirhan İlkhan Torino'ya transfer oldu

Beşiktaşlı genç oyuncu Emirhan İlkhan Torino'ya transfer oldu

4,5 milyon avro bonservis bedeliyle İtalyan ekibe giden Emirhan'ın sözleşmesi devam ederken Torino'dan başka kulübe transferi halinde, siyah-beyazlılar net gelirin yüzde 15'ini alacak.

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Beşiktaş'ın altyapısından yetişen Emirhan İlkhan, İtalya'nın Torino takımına transfer oldu.

Beşiktaş Futbol AŞ'den Kamuyu Aydınlatma Platformuna gönderilen ve kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Emirhan İlkhan’ın transferi için Torino Kulübü ile anlaşmaya varıldığı bildirildi.

Açıklamada "Profesyonel futbolcumuz Emirhan İlkhan'ın Torino Kulübüne kesin transferi konusunda; 4 milyon 500 bin avro garanti bedel ve oyuncunun Torino ile sözleşmesi devam ederken bir başka kulübe kesin transferi halinde, net transfer gelirinin yüzde 15'inin şirketimize ödenmesi, şeklinde anlaşma sağlanmıştır." denildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, altyapılarından yetişen ve 4,5 milyon avro serbest kalma bedeli bulunan 18 yaşındaki Emirhan'ın siyah-beyazlı takımda devam etmesi için her şeyi yaptıklarını ancak oyuncunun kalmak istemediğini söylediğini açıklamıştı.

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