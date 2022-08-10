Ajax Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı transfer ediyor bonservis bedeli

Ajax, Trabzonspor'un 19 yaşındaki oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ı transfer ediyor. Stoperde forma giyen Ahmetcan Kaplan, Hollanda ekibiyle görüşme halinde olduğu ve anlaşma sağladığı öğrenildi. Ajax'ın Trabzonspor'a Ahmetcan Kaplan için 10 milyon Euro gibi bir bedel ödeyeceği öğrenildi.

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Trabzonspor'dan tarihe geçecek bir transfer hamlesi geliyor. Dünyanın en büyük kulüpleri arasında yer alan Ajax'ın Trabzonspor altyapısından çıkan Ahmetcan Kaplan'ı kadrosuna katmak üzere olduğu öğrenildi.

Transfer bitmek üzere

Hollanda basınında yer alan habere göre; Ajax'ın, 19 yaşındaki oyuncu ile her konuda anlaşma sağladığı ve Trabzonspor ile görüşme halinde olduğu aktarıldı. Trabzonspor'a 10 milyon Euro gibi bir bedel ödemeye hazır olan Ajax'ın bu transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

5 yıllık sözleşme

19 yaşındaki Ahmetcan Kaplan'ın potansiyeline inanan Ajax'ın genç oyuncuyla 5 yıllık sözleşme yapacağı öğrenildi. Ahmetcan Kaplan'ın da Avrupa'da forma giymek istemesinden dolayı Trabzonspor'dan ayrılmaya sıcak bakması bu transferi kolaylaştırdı.