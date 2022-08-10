AK Parti'ye katılacağı söylenen Mehmet Ali Çelebi: 11 parti ile görüştüm

AK Parti'ye geçeceği iddia edilen İzmir bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi, AK Partili yetkililerle görüştüğünü yalanlamadı. Çelebi, başka partilerle de görüştüğünü bağımsız olarak yola devam edeceğini söyledi.

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CHP’ye yakın bazı gazetecilerin bağımsız milletvekili Mehmet Ali Çelebi’nin AK Parti ile görüştüğünü ve partiye katılacağını iddia etmesinin ardından tartışmalar gündemden düşmezken, ilk ağızdan konuya ilişkin açıklama geldi.

Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 11 parti ile görüştüğünü ama yoluna bağımsız milletvekili olarak devam edeceğini açıkladı.

Çelebi’nin açıklaması şu şekilde:

“Konuya netlik getirelim:

11 parti sosyalistinden sağ-sol görüşlüsüne cumhur ittifakından millet ittifakına kendi istekleriyle benim talebim olmadan geldi görüştüm. Bu ilgi benim için onurdur. Bugün bir parti yine aradı görüşürüm, mahsuru yoktur. Bağımsız olarak devam ediyorum.

Diğerleri neden haber olmadı. Durum basit. Algı operasyonları ile 20 sorunun gündemi dağıtılmak isteniyor. Cevap verilemediği için trol orduları harekete geçiriliyor. Milletimize bu soruları sorduracağız. Bizim için en büyük görev budur."

Mehmet Ali Çelebi kimdir?

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon Davası sanıkları arasında yer almasıyla tanınmıştı. 2003 yılında İzmir Maltepe Askeri Lisesi'nden birincilikle mezun olan Çelebi, 2007'de Kara Harp Okulu'nu dördüncülükle bitirdi.

18 Eylül 2008 tarihinde Ergenekon davası kapsamında "terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklandı ve 16.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 41 ay cezaevinde kalan Çelebi, davada sahte delillerin üretildiğinin bilirkişi raporlarıyla kanıtlanmasının ardından 2014 yılında tahliye oldu.

Türk Silahlı Kuvvetleri'den istifa eden Çelebi, siyasete atıldı. CHP'nin 35'inci Olağan Kurultayında 378 oy alarak Parti Meclisi'ne girdi. Şubat 2018'deki kurultayda da Parti Meclisi'ne seçilen Çelebi, 2018 Genel Seçimleri'nde CHP'den İzmir Milletvekili seçilerek TBMM'ye girdi.

2018 seçiminde Cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce'nin CHP'den ayrıldıktan sonra kurduğu Memleket Partisi'ne katılan Mehmet Ali Çelebi, 25 Şubat 2022'de Memleket Partisi'nden istifa ettiğini açıkladı.