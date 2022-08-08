Mehmet Ali Çelebi Cumhur twitiyle ortalığı salladı! Barış Yarkadaş 'fırıldak Kubi' deyince...
İZMİR CHP Milletvekili Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti yolculuğu gündeme oturdu. Mehmet Ali Çelebi bugün attığı "Cumhur' twitleriyle bir kez daha ortalığı salladı. AK Parti -MHP ittifakı Cumhur ittifakını öven Mehmet Ali Çelebi, Barış Yarkadaş'ın ifşalarına çok sinirlendi. Barış Barış Yarkadaş, Mehmet Ali Çelebi'nin binden fazla Gezi twitini sildiğini ifşa etti. Çelebi twitter hesabından 'hesaplaşacağız' mesajı attı.Abone ol
Mehmet Ali Çelebi'nin AK Parti saflarına katılacak olması gündemdeki yerini koruyor. CHP'lilerin hedefi haline gelen Mehmet Ali Çelebi, Ergenekon sürecinde hapis yatmış bir isim olduğundan, eski dava arkadaşlarını da hayli kızdırdı. Mehmet Ali Çelebi aldığı yoğun tepkilere bugün attığı 'Cumhur övgülü' twitlerle yanıt verdi. Linç edildiğini söyleyen Mehmet Ali Çelebi, sosyal medya hesabından şunları yazdı:
*Benim ağzımdan çıkmış herhangi bir beyanı duymadan bu süreçte hakaret eden, linç eden, aileme küfreden kendini bilmezlerle yargı önünde hesaplaşacağız. Ben Silivri’de neredeysem hala ordayım, sorgulanması gerekenler bugün FETÖ ve PKK ile işbirliği yapanlardır!
Cumhur ittifakı tutarlı
*Bağımsız vekil olarak ülkemin çıkarlarını savunmaya devam edeceğim. Söylediklerimin arkasındayım. Çok ciddi Egemenlik Mücadelesi veriyoruz. FETÖ-PKK mücadelesi kararlılıkla devam etmeli. Cumhur, bu konularda tutarlı. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Varolsun Yüce Türk Milleti!
BARIŞ YARKADAŞ'IN İFŞASI ÇILDIRTTI
Mehmet Ali Çelebi'nin bugün sinirlerini zıplatan ise twitter hesabındaki mazisi oldu. Barış Yarkadaş, 'Gezi ile ilgili sildiği twitleri ifşa' edince Mehmet Ali Çelebi, "Senin yalanlarını ispatlayıp rezil edeceğim HDP sever Barış Efendi... Özür dileyeceksin. Delilleri ve canlı şahitleriyle rezil olacaksın gazeteci bozuntusu...' diye yazdı.
FIRILDAK KUBİ'Yİ GEÇTİN
Barış Yarkadaş da twitter hesabından anında yanıt verdi ve şunu yazdı:
*Fırıldak Kubi’yi de geçtin… Gezmediğin kapı kalmadı. İçine düştüğün rezil durumu bana saldırarak örtemezsin. Sana cevabımı bu gece saat 20.30’da @tv100 ‘de vereceğim. Ekran açık. Gel katıl programa ve Berkin twitini neden sildiğini gözlerime bakarak anlat..