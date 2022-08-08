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Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle saldırıp zarar veren saldırgan yüzde 80 engelli çıktı

Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle saldırıp zarar veren saldırgan yüzde 80 engelli çıktı

Eyüp Sultan Türbesi'ne çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı. Eyüp Sultan Türbesine dün saat 21.30 sıralarında gelen çekiçli saldırgan, hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine zarar verdi. Saldırgana türbenin güvenlik görevlileri müdahale etti. Yakalanan saldırgan polise teslim edildi.

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Eyüp Sultan Türbesi'ne hacet penceresinin sağ ve sol tarafındaki çini levhaların üzerindeki 'pençe' motiflerine çekiçle zarar veren saldırgan gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Eyüp Sultan Türbesi'nin çini levhalarına çekiçle vurularak zarar verildiği, saldırganın yakalandığı ve tahrip edilen çinilerin tamiri için çalışmaların başlatıldığı belirtildi.

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi;

07.08.2022 Pazar günü saat 21.30 sıralarında Eyüp Sultan Türbemizin hacet penceresinin sağ ve sol taraflarında çini levları üzerindeki "pençe" motiflerine çekiçle vurulmak suretiyle zarar verilmiştir.

Yüzde 80 oranında zihinsel engelli

Olay anında türbe güvenlik görevlileri tarafından yakalanan şahıs polis ekibine teslim edilmiştir. Şahsın Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nce düzenlenmiş yüzde 80 oranında zihinsel engelli raporu olduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili adli ve idari tahkikat başlatılmıştır. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın ilgili birimleri tarafından tahrip edilen çinilerin tamiri için gerekli çalışmalar başlatılmıştır.

Eyüp Sultan Camii

Eyüp Sultan Camii, İstanbul'un fethinden 5 yıl sonra 1458 yılında inşa edilmiştir. Camiden önce yanında inşa edilmiş olan Eyüp Sultan Hazretleri'nin Türbesi'nin yer alması bu caminin önemini vurgulamaktadır. Külliye yapısı olarak inşa edilen camii, İstanbul'un Haliç kıyısının ucundaki Eyüp semtinde bulunmaktadır

Eyüp Sultan Camii neden önemli?

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethettiği 1453 yılı Eyüp Sultan Camii'nin kaderinin de başlangıcı. Müslüman aleminin dünyada dördüncü, ülkemizde de en kutsal yapısı olan cami, fetihten sonra yapılan İstanbul'un ilk camisi olma özelliğine sahip.

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