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Apartmana sığınıp 'öldürmeye geliyorlar' dedi gerçek sonra ortaya çıktı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Apartmana sığınıp 'öldürmeye geliyorlar' dedi gerçek sonra ortaya çıktı

AFYONKARAHİSAR'da bir şahıs gece yarısı bir apartmana girerek tüm kapıları çalıp “beni kurtarın” diye bağırdı. Daha sonra çatıya çıkan şahıs kendisini öldürmeye gelen kişiler olduğunu söyleyip "aşağıya atlayacağım" dedi. Polis müdahalesiyle son bulan olayda ortalığı ayağa kaldıran şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı ortaya çıktı.

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Olay; Dörtyol mahallesi TOKİ konutlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece saat 03.00 sıralarında bir şahıs TOKİ evlerindeki bir apartmanın kazan dairesinden içeri girdi. Şahıs daha sonra apartmandaki tüm dairelerin ziline basarak “Kapıyı açın, beni öldürecekler” diye bağırmaya başladı.

Bunun üzerine apartman sakinleri kapıyı açmazken, diğer bloklardaki vatandaşlarda apartmana toplandı. Polis ekiplerinin de bölgeye intikal etmesi sonucu polis ve vatandaşlar esrarengiz bir şekilde kapıları çalan ve “beni kurtarın” diye bağıran şahsı aramaya başladı.

"Öldürmeye gelen kişiler"
Apartmanın her yerinde kan izlerini gören vatandaşlar daha da tedirgin oldu. Daha sonra şahıs aparmanın çatısına çıkarak kendisini öldürmeye gelen kişilerin olduğunu ve aşağıya atlayacağını söyledi.

Bir süre sonra vatandaşlar çatıdaki şahsı aşağı indirmeye çalışırken apartman içerisinde kovalamaca yaşandı. Polis ve vatandaşlar tarafından apartmanın bodrum katında yakalanan şahıs ardından gözaltına alındı.

Kendini vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak zarar veren şahıs olay yerine gelen ambulans ile ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Şahsın isminin Tuncay olduğu, akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.

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