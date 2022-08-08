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Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a açık uyarı: Dost da düşman da bilsin ki..

Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Ermenistan'a açık uyarı: Dost da düşman da bilsin ki..

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 13. Büyükelçiler Konferansı'nın resmi açılış töreninde açıklamalarda bulundu. Ermenistan'ın provokasyonlarına karşı uyaran Çavuşoğlu "Dost da düşman da bilsin ki can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Türkiye hilafına hareket edebileceklerini düşünenler ne zaman hareket geçse biz bunları güçlü diplomasi kaslarımızla dengeledik. Türkiye ile iş birliği kanalları aranıyor ve işletiliyor. Farklı coğrafyalarda olumsuz gidişata dur diyebildiğimiz için bugün bir inşa sürecindeyiz. Dostluklarımız yeniden ihya edilmekte".

Avrupa Birliği sürecine de değinen Çavuşoğlu "Bir aday ülke ve NATO müttefiki olan Türkiye’ye karşı Avrupa Birliği dayanışması adı altında bazı üyelerin kısır çıkarlarına teslim ve rehin olmak doğru değildir. Avrupa Birliği’nden iş birliğine ve üyelik sürecimize yeniden ivme kazandıracak somut ve anlamlı adımlar atmasını bekliyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Ermenistan için de mesaj vererek "Ermenistan'ı yeni provokasyonlara girmemesi konusunda tekrar uyarıyoruz." dedi ve şunları ekledi:

"Son günlerde bölgede yaşanan gerginlik mevcut sükunetin ne kadar kırılgan olduğunu da tekrar gösterdi. Bu süreçte can Azerbaycan’la dayanışmamız güçlenerek sürecek. Dost da düşman da bilsin ki can Azerbaycan hiçbir zaman yalnız değildir."

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