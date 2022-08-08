TÜSİAD 'Zaman kaybediyoruz' tepkisiyle hükümete sordu: B planınız nedir?

Ekonomideki gelişmelere ilişkin eleştirilerini yönelten TÜSİAD'dan yeni bir çıkış geldi. "Zaman kaybediyoruz" TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, "B planınız nedir?" diye sordu.

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan, yönetimin yanlış politikaları sebebiyle ekonomik çöküntünün devam ettiğini vurgulayarak "Bu politikalarda ısrar ettikçe zaman kaybediyoruz" dedi. En başta doğru bir çerçevede ilerlenseydi bu krizin yaşanmayacağını dile getiren Turan, ekonomi yönetimine "B planınız nedir" sorusunu yöneltti.

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan, Sözcü’den Sayime Başçı’nın sorularını yanıtladı. Ekonomide yavaşlamanın şiddetlendiğini belirten Turan “Ekonomik göstergelerin istenilen çerçeveden uzaklaştığı bu ortamda reel sektör olarak sormamız gereken şu; bu politikalar belli ki sonuç vermedi. Ekonomi yönetiminin B planı nedir” diye sordu.

'Bu politikalarda ısrar ettikçe zaman kaybediyoruz'

Enflasyonla doğru yöntemlerle mücadele edilmediğini belirten Turan, "Bu yüzden sürekli olarak kamu kurumlarının tahminlerinin yukarı revize edildiğine şahit oluyoruz. İster enflasyon ve cari açık olsun ister CDS ve kur olsun en başta hedeflediğimiz yerlerden çok uzağız. Bu politikalarda ısrar ettikçe zaman kaybediyoruz. Her kaybedilen zamanın ekonomik açıdan bir maliyeti oluyor. En başta doğru bir çerçevede ilerlesek ne enflasyon ne de kredi faizleri bugün bu denli yüksek olacaktı" dedi.

'Yanlış kararların kaçınılmaz sonuçlarını yaşıyoruz'

Turan, ekonomi yönetiminin aldığı kararların yanlışlığını ve sonuçlarını ise şu sözlerle açıkladı:

"Türkiye enflasyon hızlanmışken, düşük faiz politikası tercihi yaptı. Bu tercihin bugün sonuçlarını yaşıyoruz. Bunlar yüksek enflasyon ve artan döviz talebi. İkinci aşaması da yüksek kredi faizi, yükselen risk primi ve yabancı sermayeye erişimin yani döviz kaynağına erişimin zorlaşması. Bunlar olurken, kuru kontrol edebilmek adına Merkez Bankası rezervlerini harcıyoruz. Alınan tüm bu makro ihtiyati tedbirlerin maksadının sıkılaştırma değil de esas olarak dövize kaçışı engellemek adına yapıldığını düşünüyoruz. Kaçınılmaz sonuç, finansal koşulların sıkılaşması ve krediye erişimin daha da zor hale gelmesidir. Günün sonunda hem yüksek enflasyon hem yüksek kredi faizi hem de değer kaybeden bir TL ile karşı karşıyayız. En başta doğru bir çerçevede ilerlesek muhtemelen ne enflasyon ne de kredi faizleri bugün bu denli yüksek olacaktı."